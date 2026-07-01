Grito homofóbico reapareció en las gradas del Azteca durante el México vs. Ecuador
El ambiente en la Ciudad de México está que arde. Y en la cancha, el Tri no solo se juega la vida en el torneo; también enfrenta su mayor amenaza regulatoria: el grito discriminatorio "Puto".
Después de que este cántico reapareciera cuatro veces durante el primer tiempo del encuentro de dieciseisavos contra Ecuador, la FIFA podría poner a la Selección Mexicana bajo una estricta lupa. Pero, ¿cuáles son las reglas oficiales vigentes para este Mundial y qué consecuencias reales podría ahora que el grito se escuchó más de una vez?
El Artículo 15 de la FIFA, Tolerancia cero y responsabilidad objetiva
Para esta Copa del Mundo de 2026, la FIFA ha implementado uno de los marcos disciplinarios más estrictos de su historia, formalizado en su Código Disciplinario actualizado en mayo de 2026. El pilar de esta lucha es el Artículo 15, que aborda directamente los actos de discriminación y homofobia.
Bajo este artículo, se aplica con rigurosidad el principio de responsabilidad objetiva (strict liability). Esto significa que la Federación Mexicana de Futbol es legal y económicamente responsable del comportamiento de sus aficionados en las gradas, sin importar qué tan costosas o creativas hayan sido sus campañas de concientización o prevención.
Si la tribuna emite el grito, la FMF es considerada responsable de forma automática.
La FIFA utiliza un protocolo obligatorio y progresivo en tres niveles que el cuerpo arbitral debe activar de inmediato en el momento en que se detecten insultos discriminatorios en el estadio.
Nivel 1, interrupción temporal: Al escucharse el grito por primera vez, el árbitro detiene el juego. Se realiza un anuncio por las pantallas gigantes y la megafonía del estadio exigiendo detener la conducta e indicando que el juego podría suspenderse temporal o definitivamente si persiste.
Nivel 2, suspensión temporal: Si los cánticos continúan, el árbitro suspende el partido y ordena a ambos equipos retirarse a los vestuarios, usualmente por un lapso de 10 minutos. Un segundo aviso por megafonía advierte que el próximo paso es la cancelación definitiva del encuentro.
Nivel 3, suspensión definitiva: Si tras reanudar el partido el comportamiento discriminatorio de los espectadores persiste, el silbante tiene la autoridad de dar por terminado el partido de manera definitiva, tras previa consulta con las autoridades de seguridad de la sede.
Si el partido se suspende en su totalidad debido al grito homofóbico, las consecuencias serían contundentes para el futbol mexicano. Al activarse el Nivel 3, entra en vigor el Artículo 28 del Código Disciplinario de la FIFA, el cual decreta el "forfeit" o derrota por retirada.
Esto significa que México perdería automáticamente el partido por un marcador oficial de 3-0, quedando eliminado de su propio Mundial en los dieciseisavos de final, sin importar el marcador real en el momento de la interrupción.
Además, debido al precedente directo de reincidencia del juego ante la República Checa el 24 de junio, la FMF no recibiría una simple amonestación.
Se enfrentaría a multas económicas sin precedentes —que bajo el nuevo tabulador pueden alcanzar cifras millonarias— y al castigo de jugar a puerta cerrada sus próximos compromisos oficiales. Cabe recordar que la FMF ya acumula multas recientes por más de 76,000 y 100,000 dólares ratificadas en este mes de junio de 2026.
Durante el primer tiempo del México vs. Ecuador se escuchó el grito en al menos cuatro ocasiones, incluso cuando la Selección Nacional ya iba arriba 2-0, con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.