Guadalajara abre su Centro de Voluntarios rumbo al Mundial 2026
A dos años del silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Guadalajara dio un paso clave en su ruta como sede al inaugurar su Centro de Voluntarios, un espacio estratégico desde el cual se articulará el programa de voluntariado más grande en la historia de los Mundiales.
El nuevo centro será el corazón operativo de un proyecto que, a nivel global, superó el millón de aplicaciones en las 16 sedes mundialistas. En el caso de Guadalajara, el interés fue contundente: 31,720 personas manifestaron su deseo de formar parte del programa, más de 10,000 completaron su postulación formal desde Jalisco, otras regiones de México y distintos países, y de ese universo saldrán más de 4,000 voluntarios que tendrán presencia en puntos clave de la Zona Metropolitana durante el torneo.
La inauguración reunió a autoridades estatales, municipales y representantes del Comité Organizador y de FIFA, entre ellos Pablo Lemus, gobernador de Jalisco; Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan; Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara; así como Montserrat Hidalgo y Olimpia Cabral, Host City Officer y Host City Manager del Comité Organizador de Guadalajara, respectivamente. También participaron Lidia Rojas, Venue Operations Director de FIFA, y Karla Carrillo, directora de Voluntarios del Comité Organizador local.
Más allá de ser un espacio físico, el Centro de Voluntarios concentra todas las etapas del recorrido que vivirán quienes formen parte del Mundial desde dentro: entrevistas individuales (Volunteer Team Tryouts), asignación de roles, capacitación especializada por área, procesos de acreditación, entrega de uniformes y, finalmente, su participación activa durante la justa. El objetivo es claro: empoderar a los voluntarios y fortalecer su sentido de pertenencia, conscientes de que serán la primera cara de Guadalajara ante millones de aficionados y visitantes.
El perfil de los candidatos refleja la diversidad y el alcance internacional del programa. Hay aspirantes de entre 18 y 82 años, con un predominio de jóvenes de 18 a 29 años que representan el 62% del total. Conviven personas con experiencia previa en eventos internacionales y voluntarios que llegarán desde otros estados y países, un mosaico humano que refuerza el intercambio cultural y la proyección global de la sede.
Con la puesta en marcha de este centro, Guadalajara no solo afina su operación rumbo a 2026, sino que apuesta por un legado social duradero: activación económica y cultural en distintas zonas de la ciudad, formación con estándares internacionales y una narrativa que busca consolidarla como “la sede más mexicana” del próximo Mundial.