Guadalajara buscará romper un Récord Guiness en el Mundial 2026
La sede mundialista de Guadalajara se puso un reto alto en el Mundial 2026. Una fuente del Comité Organizador reveló a Sports Illustrated México que como parte de sus actividades previas a la justa, tratará de romper un Récord Guiness con 6,000 personas que patearán un balón desde el Estadio Jalisco hasta el Akron.
El objetivo es hacer una especie de “cambio de estafeta” entre el Jalisco, que fue casa de la Copa del Mundo en 1986, al Akron, que recibirá cuatro partidos el próximo año, entre ellos uno de la selección mexicana.
La dinámica será poner a cada una de las 6,000 personas a uno o dos metros de distancia, las cuales se pasarán un balón hasta recorrer los 21 kilómetros que separan a un inmueble del otro.
La fecha no se ha definido, pero se espera que suceda en el primer trimestre del próximo año, antes del inicio de la Copa del Mundo, la tercera que acogerán tanto México como Guadalajara, que antes fueron anfitriones en 1970 y 1986.
La segunda ciudad más importante de México continúa con sus preparativos para 2026 y entre los anuncios que se dieron a conocer este lunes en una rueda de prensa en Ciudad de México fue el de tres nuevos embajadores.
Los nuevos personajes que se encargarán de difundir la sede de Guadalajara fueron Carlos Salcido, Ramón Morales y Fernando Quirarte, todos exjugadores de las Chivas y de la selección mexicana, y la medallista olímpica jalisciense Alejandra Orozco.
“Algo que me quedó grabado de los tres mundiales que jugué fue la cultura de los países (Sudáfrica, Alemania y Brasil), hoy tenemos el Mundial en México, en nuestro Jalisco, en donde somos muy pintorescos y tenemos una parte de fiesta grande, con cultura alegre, desde el mariachi al tequila. Tenemos la obligación de que toda la gente que nos visite se lleve un pedacito de nuestras tradiciones”, explicó Salcido, campeón olímpico con México en Londres 2012.
La fuente del Comité Organizador también le confió a Sports Illustrated México que uno de los jugadores de las Chivas que estaba pensado en ser un embajador era Javier “Chicharito” Hernández, el goleador histórico de la selección mexicana, pero su figura fue rechazada como consecuencia de sus controversias recientes en redes sociales, en las que ha difundido discursos calificados como machistas.
“Jalisco es el estado del deporte en todos los sentidos. Somos la sede más mexicana y lo digo en el sentido de que cada persona que pisa Guadalajara, siempre se va con un gran sabor de boca”, señaló Alejandra Orozco, la clavadista retirada ganadora de preseas olímpicas en Londres 2012 (plata en plataforma sincronizada 10 metros) y en Tokio 2020 (bronce en plataforma sincronizada 10 metros).
Jalisco espera 3 millones de turistas solo para la Copa del Mundo
La secretaría de turismo de Jalisco, Michelle Fridman, reveló que esperan 3 millones de visitantes que acudan a la entidad solo con el motivo de ver partidos del Mundial.
Para ello, han inaugurado 40 hoteles extras, que significan 90,000 habitaciones más para cumplir con la demanda extra que habrá en la justa.
También, Guadalajara tendrá un Fan Fest en la Plaza Liberación, en su centro histórico, en donde creen que acumularán 65,000 aficionados diarios en los 39 días que durará a cita del próximo año.
Los días en los que no haya partido, en el Fan Fest habrá conciertos y será otro atractivo para tener turistas no solo los cuatro partidos que recibirán, sino en toda la justa.
El Mundial 2026 tendrá 104 partidos y será el primero con 48 selecciones. México tendrá tres sedes: el Estadio Azteca (Ciudad de México), el BBVA (Monterrey) y el Akron (Guadalajara).
El Azteca celebrará cinco cotejos, mientras que Monterrey y Guadalajara tendrán cuatro. La capital de Jalisco hospedará su primer partido oficial de la selección mexicana.