Guadalajara recibirá a Nueva Caledonia, Jamaica y RD del Congo; Monterrey a Bolivia, Surinam e Irak en repechaje
En marzo, cuando México empiece a sentir el pulso de un año histórico para el futbol, dos estadios abrirán sus puertas a un torneo que marca destinos: el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey, escenarios gemelos de una misma tensión. Allí, bajo el sol y las noches vibrantes del país, se repartirán los últimos dos boletos hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El sorteo celebrado en Zúrich ha revelado el camino: seis selecciones —Bolivia, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia, RD del Congo y Surinam— se jugarán todo en partido único, sin margen para el error, sin segundas oportunidades. En México, cada minuto pesará doble.
Guadalajara: donde el primer cuadro abre la puerta
En el Estadio Guadalajara, el futbol encontrará un escenario ideal para abrir las eliminatorias del cuadro 1, donde Nueva Caledonia, Jamaica y la RD del Congo chocarán por un lugar en la final.
Las semifinales del cuadro tendrán lugar el jueves 26 de marzo, una fecha que promete convertir al recinto en un hervidero de pasión. Luego, el martes 31 de marzo, la final coronará al primer clasificado al Mundial.
La ciudad, que en 2026 recibirá cuatro partidos de fase de grupos, será testigo de duelos cargados de urgencia, en los que selecciones de geografías lejanas pondrán su historia en manos de 90 minutos. El estadio, moderno y siempre rugiente, se prepara para noches en las que cada gol puede reconstruir o derrumbar un sueño.
Monterrey: acero, montaña y decisiones finales
Más al norte, el Gigante de Acero se erige como guardián del cuadro 2 del torneo. Allí se enfrentarán Bolivia, Surinam e Irak, también con semifinales el 26 de marzo y una final decisiva el 31 de marzo.
Monterrey acogerá dos partidos del clasificatorio, pero cada uno tendrá un peso monumental: solo uno de estos tres equipos saldrá con el pasaje al Mundial en la mano. Entre montañas y una afición conocida por empujar hasta el último suspiro, el estadio vibrará con la intensidad que solo los partidos a vida o muerte pueden ofrecer.
Y como si fuera un ensayo perfecto, este mismo escenario será sede del Mundial con tres partidos de fase de grupos y un duelo de dieciseisavos de final en 2026.
Un torneo breve, intenso y definitivo
En total, cada estadio albergará dos partidos, todos a eliminación directa. Cuatro noches de futbol puro, sin tiempos para especular. México será el cruce de caminos donde dos selecciones alcanzarán la gloria y las otras cuatro quedarán a un paso del mayor escenario del planeta.
Quienes quieran ser testigos de esta antesala mundialista podrán adquirir sus entradas en FIFA.com/es/tickets, con información detallada disponible a comienzos del próximo año.
El clasificatorio en México será uno de los grandes hitos antes del Mundial: un preludio será el sorteo final del 5 de diciembre en Washington D. C. y el 76.º Congreso de la FIFA, que se celebrará el 30 de abril en Vancouver. Finalmente, el telón del torneo más grande del futbol se alzará el 11 de junio de 2026, en el Estadio Ciudad de México.
Mientras tanto, Guadalajara y Monterrey esperan. En marzo, ahí comenzarán a latir los últimos sueños mundialistas y solo dos selecciones sobrevivirán.