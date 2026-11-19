Este jueves 19 de noviembre arranca la emoción del Mundial Sub-17 de Qatar 2026, un evento que da a conocer a las promesas del futbol internacional. A continuación, conoce el calendario, el formato de competencia, los 12 grupos definidos y el motivo por el cual Cristiano Ronaldo Jr. no disputará el certamen con la selección de Portugal.

El Mundial Sub-17 ahora se jugará cada año

Cabe señalar que será la primera ocasión en que el certamen juvenil se celebre dos años seguidos, pues tras disputarse en 2025, vuelve a celebrarse de inmediato este año. Esto responde a la decisión de la FIFA de organizar la competencia de forma anual, medida que entró en vigor en 2025, hecho que dejó atrás el anterior calendario de cada dos años como se hacía tradicionalmente.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad

Asimismo, será la segunda vez consecutiva que Qatar reciba el torneo. De hecho, el máximo organismo del futbol la designó como sede única para las cinco ediciones comprendidas entre 2025 y 2029.

Un torneo con 48 equipos

El campeonato juvenil se jugará bajo un formato idéntico al del Mundial mayor de Norteamérica 2026. La justa contará con 48 selecciones que, para la primera fase, fueron divididas en 12 grupos de 4 equipos. Después de tres jornadas, los dos primeros de cada sector avanzarán directamente a los dieciseisavos de final, acompañados por los 8 mejores terceros lugares. A partir de ahí se disputarán duelos a eliminación directa hasta llegar a la gran final. En total, serán 104 partidos para descubrir al campeón.

* Fase de grupos: Del 19 al 27 de noviembre

* Dieciseisavos de final: 30 de noviembre y 1 de diciembre

* Octavos de final: 3 y 4 de diciembre

* Cuartos de final: 7 de diciembre

* Semifinales: 10 de diciembre

* Final y partido por el tercer lugar: 13 de diciembre

Los grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2026

En cuanto a México, comenzará su participación en el grupo K, dentro de un sector variado en el enfrentará a un europeo como Rumania, a un africano como Camerún y un sudamericano como Venezuela.

* Grupo A: Qatar, Panamá, Egipto y Grecia

* Grupo B: República de Corea, Uganda, Nueva Caledonia y Ecuador

* Grupo C: Argentina, Australia, Mozambique y Dinamarca

* Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudí y Uruguay

* Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil y Uzbekistán

* Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba y Tayikistán

* Grupo G: Mali, Nueva Zelanda, Bélgica y Vietnam

* Grupo H: España, China, Fiyi y Marruecos

* Grupo I: Brasil, República de Irlanda, Tanzania y Costa Rica

* Grupo J: Estados Unidos, Montenegro, Chile y Argelia

* Grupo K: México, Rumanía, Camerún y Venezuela

* Grupo L: Japón, Colombia, Serbia y Honduras

Cristiano Junior no podrá defender el título de Portugal

Respecto al campeón defensor, cabe recordar que dicho honor pertenece a Portugal, selección que se coronó en 2025. En aquella edición, los lusitanos eliminaron a México con una contundente goleada de 5-0 en octavos de final y, posteriormente, superaron 1-0 a Austria en la gran final para conquistar su primer título mundial en esta categoría. No obstante, para este 2026 el cuadro portugués no logró obtener su boleto en las eliminatorias de la UEFA, por lo que el torneo tendrá un nuevo monarca.

Por este motivo, Cristiano Junior, hijo del cinco veces ganador del Balón de Oro Cristiano Ronaldo, y quien debutó el pasado 11 de noviembre con el combinado lusitano de esta categoría Sub-17, no estará presente en este Mundial. Aun así, dado que todavía tiene 16 años, podrá seguir en el proceso rumbo al 2027.