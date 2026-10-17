Haaland firma otro doblete ante el Ipswich y el City vuela en la Premier League

Un doblete de Erling Haaland permitió al Manchester City derrotar con apuros al Ipswich (3-2) este sábado y conseguir su séptima victoria en las primeras siete jornadas de la Premier League, una racha que lo mantiene como líder invicto del campeonato inglés.

En su estadio, los Citizens dejaron atrás la derrota del miércoles ante el PSG (4-2) en la Liga de Campeones, encuentro en el que el delantero noruego también había marcado dos goles. El equipo recuperó la victoria, aunque necesitó resistir hasta los últimos segundos para conservar los tres puntos.

El City llegó a 21 puntos y amplió provisionalmente a seis su ventaja sobre el Arsenal, segundo con 15, antes de que los Gunners visiten el domingo al Nottingham Forest. El buen arranque deportivo contrasta con la incertidumbre que rodea al club por las acusaciones de irregularidades financieras que enfrenta.

Haaland volvió a ser decisivo con goles en los minutos 34 y 69. El delantero acumula 12 tantos en sus últimos ocho partidos, considerando todas las competiciones, una producción que lo mantiene como la principal referencia ofensiva del conjunto de Manchester.

Incluso estuvo cerca de completar un triplete en el minuto 85, cuando conectó una espectacular volea de zurda que terminó en la portería. Sin embargo, la acción fue invalidada porque Enzo Fernández, quien había ingresado tras la lesión de Mateo Kovacic, estaba en posición adelantada.

El encuentro había comenzado favorablemente para los locales. Phil Foden abrió el marcador a los 19 minutos, pero la ventaja duró apenas dos: Daizen Maeda igualó para el Ipswich al minuto 21, obligando al City a recuperar el control del partido.

Haaland apareció antes del descanso para devolverle la ventaja a los Citizens y, en la segunda mitad, firmó su segundo tanto para establecer el 3-1 que parecía resolver el compromiso.

Sin embargo, el Ipswich no dejó de buscar la portería rival. En el tiempo añadido, Zian Fleming convirtió un penalti cometido por Marc Guéhi para recortar distancias al 90+1 y devolver la incertidumbre al encuentro.

Los visitantes tuvieron una última oportunidad de conseguir el empate, pero Gianluigi Donnarumma intervino al minuto 90+11 para desviar un saque de esquina que llevaba dirección de gol y evitar que el City dejara escapar su ventaja.

La victoria permite al conjunto de Manchester mantener su paso perfecto en la liga, donde ha mostrado una regularidad que contrasta con sus dificultades recientes en Europa.

Con Haaland nuevamente como protagonista, el City continúa marcando el ritmo de la Premier League y obliga a sus perseguidores a responder. El Arsenal tendrá la oportunidad de reducir la distancia el domingo, aunque por ahora el líder conserva su ventaja y sigue sin ceder puntos después de siete jornadas.