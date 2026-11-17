Erling Haaland convirtió un penal en el tiempo agregado, completó su doblete y encabezó la remontada con la que Noruega venció 3-2 a Dinamarca para conseguir el último boleto a los Cuartos de final de la UEFA Nations League, mientras Portugal aseguró el primer lugar del grupo con una victoria sobre Gales y la última jornada también confirmó los ascensos de Irlanda del Norte, Austria y Suecia a la Liga A.

Dinamarca parecía tener controlado el partido decisivo del Grupo A4 después de los goles de Rasmus Højlund y Pierre-Emile Højbjerg durante los primeros 14 minutos. Noruega necesitaba ganar para avanzar y comenzó su reacción con un tanto de Haaland al 37, pero llegó a los últimos minutos todavía fuera de la siguiente ronda.

Martin Ødegaard empató al 83 y Haaland completó la remontada desde el punto penal en el minuto 90+6. Noruega alcanzó los nueve puntos, igualó a Dinamarca y se quedó con el segundo lugar gracias a sus resultados en los enfrentamientos directos. Los daneses cayeron a la tercera posición y tendrán que disputar el playoff para permanecer en la Liga A.

Portugal terminó como líder con 15 puntos después de superar 3-2 a Gales en Cardiff. Bruno Fernandes adelantó a los portugueses, pero David Brooks respondió casi de inmediato. Sorba Thomas colocó al conjunto galés al frente antes del descanso, aunque Pedro Neto empató tres minutos después y Carlos Forbs marcó el gol definitivo al 70.

El triunfo permitió al campeón defensor recuperarse de la goleada 4-1 sufrida frente a Dinamarca y cerrar con una victoria su primera convocatoria después del retiro internacional de Cristiano Ronaldo. Portugal y Noruega acompañarán a Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Inglaterra y España en los Cuartos de final.

Irlanda del Norte, Austria y Suecia ascienden a la Liga A

Irlanda del Norte empató 1-1 como visitante ante Hungría y conservó el primer lugar del Grupo B2. Los húngaros terminaron segundos y disputarán el playoff de ascenso, mientras Ucrania venció 1-0 a Georgia para asegurar la tercera posición y permanecer en la Liga B.

Austria, que había confirmado su ascenso durante la jornada anterior, cerró su participación con un empate 1-1 ante Israel. Irlanda se impuso 3-0 a Kosovo, ascendió al tercer lugar y aseguró su permanencia, mientras los israelíes quedaron condenados al playoff contra un rival de la Liga C.

Suecia tampoco pudo despedirse con una victoria, pero el empate 1-1 frente a Polonia no alteró su ascenso. Adrian Benedyczak adelantó a los polacos al minuto 16 y Hugo Larsson respondió ocho minutos después. Bosnia y Herzegovina venció 2-1 a Rumania, aseguró el segundo puesto del Grupo B4 y obtuvo un lugar en el playoff para buscar la Liga A.

Resultados de la jornada

Dinamarca 2-3 Noruega

● Gales 2-3 Portugal

● Hungría 1-1 Irlanda del Norte

● Ucrania 1-0 Georgia

● Israel 1-1 Austria

● República de Irlanda 3-0 Kosovo

● Bosnia y Herzegovina 2-1 Rumania

● Polonia 1-1 Suecia