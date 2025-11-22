Haití, Curazao y la rebelión de los pequeños en el Mundial 2026

🔥💔 Rueda rompe en llanto tras la eliminación rumbo al Mundial 2026



El técnico de la Selección de Honduras, Reinaldo Rueda, no pudo contener las lágrimas en conferencia de prensa luego del amargo empate 0-0 ante Costa Rica, resultado que dejó a la H fuera del Mundial United… pic.twitter.com/VKbXVideNd