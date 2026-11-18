Con una entrenadora bicampeona olímpica, una estrella del Lyon y 12 futbolistas en clubes franceses, Haití representa el obstáculo decisivo de México rumbo al Mundial de 2027 y una prueba indispensable en su camino a Los Ángeles 2028.

El futuro de la Selección Mexicana Femenil en las dos competencias más importantes del futbol internacional pasa por Haití. El enfrentamiento del 28 de noviembre, por los Cuartos de final del Campeonato W de Concacaf, definirá si el Tri consigue su boleto directo al Mundial de Brasil 2027 y mantiene vivas sus aspiraciones de regresar a unos Juegos Olímpicos después de más de dos décadas.

Una victoria le aseguraría a México su presencia mundialista y lo colocaría en la pelea por uno de los boletos olímpicos de Concacaf. Es decir, en solo un partido, el Tri se juega prácticamente todo su futuro. Una derrota, en cambio, lo obligaría a buscar la clasificación al Mundial mediante el repechaje y terminaría con sus posibilidades de participar en Los Ángeles 2028.

La importancia del partido radica en el formato del torneo, ya que los cuatro semifinalistas obtienen su clasificación directa al Mundial, mientras que los equipos eliminados en cuartos de final deben buscar otra oportunidad mediante el repechaje. Para los Juegos Olímpicos, Concacaf dispone de tres plazas, que corresponden a los dos finalistas y al tercer lugar. Sin embargo, Estados Unidos ya tiene asegurada su participación como anfitrión, por lo que, si termina entre los tres primeros, el cuarto lugar también conseguirá un boleto.

Pero Haití está lejos de ser un rival de trámite, pues la selección caribeña cuenta con una entrenadora que ha conquistado dos medallas de oro olímpicas, una de las mejores futbolistas del continente y una plantilla cuya principal base se encuentra en Francia.

En la convocatoria de octubre para los amistosos ante Japón y Australia, 12 de las 24 jugadoras militaban en clubes franceses, exactamente la mitad, una concentración poco habitual para una selección de Concacaf y que refleja la estrecha relación de Haití con el futbol de ese país.

Además, las haitianas tienen un antecedente reciente que México no puede presumir, ya que participaron en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, mientras que el Tri acumula dos ediciones consecutivas sin clasificar.

Pia Sundhage, una entrenadora con dos oros olímpicos

La principal fortaleza de Haití comienza en el banquillo, con la sueca Pia Sundhage que asumió la dirección técnica en febrero de 2026, después de construir una de las trayectorias más reconocidas del futbol femenino internacional.

Al frente de Estados Unidos conquistó las medallas de oro en Beijing 2008 y Londres 2012, además de alcanzar la final del Mundial de Alemania 2011. Luego dirigió a Suecia, con la que obtuvo la plata olímpica en Río 2016, y a Brasil, con quien ganó la Copa América Femenina de 2022.

También estuvo al frente de Suiza antes de aceptar el desafío de conducir a Haití hacia su segunda Copa del Mundo consecutiva.

Francia, la base de la selección haitiana

La presencia de futbolistas en clubes franceses es uno de los rasgos distintivos de Haití. Para los amistosos de octubre, 12 de las 24 jugadoras pertenecían a equipos de Francia. La principal figura es Melchie Dumornay, atacante del Lyon, uno de los clubes más exitosos del futbol femenino europeo.

Sin embargo, la conexión francesa va mucho más allá de su estrella. Jennyfer Limage y Roseline Éloissaint juegan en el Lens; Kethna Louis y Batcheba Louis, en el Fleury 91; Maudeline Moryl, en el Olympique de Marsella, y Sherly Jeudy, en el Niza.

La lista también incluye a Tabita Joseph y Lourdjina Étienne, del Bourges; Anyssa Ibrahim, del Le Mans; Darlina Joseph, del Cannes, y Nelly Maignan, del Sarcelles.

La selección también cuenta con jugadoras en otros países, como Brittany Raphino, del Inter de Milán; Chelsea Domond, del Panathinaikos de Grecia, y Nérilia Mondésir, del Seattle Reign de Estados Unidos.

Melchie Dumornay, una de las mejores futbolistas de Concacaf

La gran figura de Haití es Melchie Dumornay, conocida como Corventina, quien a sus 23 años se ha convertido en una de las futbolistas más importantes de la región.

La atacante del Lyon fue reconocida como Futbolista del Año de Concacaf en las temporadas 2023-24 y 2024-25, convirtiéndose en la segunda mujer en conseguir el premio en dos ocasiones consecutivas, después de Alex Morgan.

También recibió el reconocimiento a la mejor jugadora joven de la Champions League Femenina en las temporadas 2023-24 y 2024-25. Junto a ella aparece Nérilia Mondésir, otra de las referentes de la generación que consiguió la histórica clasificación mundialista de 2023.

Con una entrenadora bicampeona olímpica, una estrella internacional como Dumornay y una base importante de futbolistas que compiten en Francia, la selección caribeña tiene argumentos suficientes para representar un desafío para México. Superarlo significaría dar el paso decisivo hacia Brasil 2027 y mantener abierta la posibilidad de regresar a unos Juegos Olímpicos por primera vez desde Atenas 2004.