El futbolista mexicano Héctor Herrera se encuentra en medio de la polémica, después de que fuera arrestado en Estados Unidos por aparentemente manejar bajo los efectos del alcohol. Lo anterior, justo unos días antes de que su equipo, el Houston Dynamo, arranque su participación en los Play-Offs de la MLS.

La noticia fue dada a conocer por el medio “The North End Podcast”. Mediante una publicación en redes sociales, compartió la foto de la presunta ficha policial del mediocampista de 36 años. Junto a ella, se relataba que, aparentemente, su detención se llevó a cabo este sábado 21 de noviembre en el condado de Montgomery, en Texas.

En la descripción de la imagen se aprecia la leyenda “conduciendo en estado intoxicado”. Aunque no se indicaron los detalles acerca sobre bajo que sustancias había ingerido, se presume que se encontraba en estado de ebriedad.

Héctor Herrera arrestado a días de disputar los Play-Offs de la MLS

Hay que recordar que este martes 24 de noviembre, Héctor Herrera y el Houston Dynamo tenían programado medirse en su duelo de ida por la Primera Ronda de los Play-Offs de la MLS 2026, mientras que la vuelta se celebrará el sábado 28.

Hasta el momento, no presentó más información al respecto de la situación legal del futbolista. En tanto, el club tampoco se ha pronunciado sobre si será convocado o no para dichos encuentros.