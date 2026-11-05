Héctor Herrera sobre un posible regreso al Tri: “Estar en selección no es algo por lo que trabaje”

Pese a que en su primera convocatoria Rafa Márquez volvió a llamar a jugadores de la MLS, Héctor Herrera señaló que, aunque no le cierra la puerta a una despedida con el “Tricolor”, actualmente no es su prioridad regresar al combinado nacional. Además, habló sobre el momento que vive el juvenil Gilberto Mora y externó una crítica hacia la forma en la que se le da seguimiento mediático a su carrera.

“Obviamente que nunca estoy cerrado, pero no es un objetivo por el cual yo trabajo el día de hoy. La verdad, trabajo pensando en mi club, en mí y no veo mucho más adelante”, declaró.

Lo anterior lo dio a conocer este jueves 5 de noviembre en conferencia de prensa, previo a la última fecha de la temporada regular de la MLS. El mediocampista de 36 años expresó que jugar para el conjunto nacional es una sensación especial y que significó cumplir un sueño. No obstante, aseguró que si no es convocado, él tampoco forzará el llamado. Asimismo, aceptó que estos primeros encuentros servirán al “Kaiser” para conocer a sus jugadores rumbo al proceso de 2030.

“Es verdad que unos entendemos el momento y la situación en la cual estamos. Tampoco me he acercado porque creo que cuando hay ese tipo de partidos tiene que venir de la selección o de tu equipo donde tú estés y no de uno mismo”, dijo. “Y bueno, esperemos que puedan utilizar todos los partidos que han tenido para probar y ver qué es lo que necesita cambiar”, añadió.

En cuanto a Márquez, expresó la admiración que le tiene desde que fueron compañeros en la cancha. Ahora, en esta nueva etapa como director técnico del conjunto nacional, expresó que pese al mal inicio tras cuatro partidos sin ganar, no hay que perderle la confianza.

“Es verdad que están en una situación... quizá el puesto más criticado en todo México y quizá en el mundo entero por la posición que es de seleccionador. Pero personalmente tiene mi apoyo y siempre le desearé lo mejor”, manifestó.

“Dejen tranquilo a Mora”

En cuanto al tema de Gilberto Mora, “HH” señaló que la prensa es quien suele sobrecargar de expectativas a las promesas del futbol mexicano. Explicó que lo mejor es que lo dejen crecer a su propio ritmo.

“Ustedes (la prensa) están hablando mucho sobre un chico que tiene 18 años. Está haciendo las cosas muy bien y está en un crecimiento importante… a lo mejor sería bueno que lo dejen tranquilo y que pueda seguir disfrutando de lo que hace y creciendo”.

Incluso, detalló que, sin esa presión externa, el juvenil puede alcanzar un desarrollo futbolístico más sólido. “Eso al final de cuentas dará frutos dentro de la cancha, que es lo más importante”, sentenció.