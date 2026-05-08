Henry Martín pide que la serie se defina en la cancha y no por la polémica arbitral
Henry Martín se refirió a la polémica arbitral que rodea la serie entre Club América y Pumas UNAM en los Cuartos de Final del Clausura 2026, luego del empate en la Ida disputada el pasado fin de semana. El capitán azulcrema insistió en que el equipo quiere que la eliminatoria se defina dentro de la cancha y no por decisiones externas.
El delantero fue directo al señalar que le sorprendió la forma en que el rival ha llevado algunas acciones al terreno de la protesta arbitral. Recordó una jugada en la que se detuvo el juego por la lesión de Sebastián Cáceres, y aclaró que América no buscó ningún tipo de ventaja en esa acción, sino que la prioridad fue la salud del jugador.
Martín subrayó que en el plantel azulcrema no comparten la idea de intentar influir en el resultado mediante quejas o presiones externas. Afirmó que el grupo se enfoca en competir y ganar en el terreno de juego, que es donde, dijo, realmente se debe decidir una serie de Liguilla.
El atacante también pidió que el arbitraje no se convierta en el eje de la eliminatoria, al considerar que ese tipo de debates pueden desviar la atención del futbol. Aseguró que dentro del vestidor existe la convicción de mantenerse al margen de la polémica y concentrarse en el rendimiento deportivo.
América afrontará la vuelta en Ciudad Universitaria con la obligación de ganar para avanzar, ya que el empate global lo dejaría eliminado por la posición en la tabla. En ese contexto, Martín reiteró que la prioridad del equipo es responder en la cancha y no fuera de ella.
La polémica de la supuesta alineación indebida surgió a partir de una jugada en la queClub Américarealizó cambios mientras se atendía la lesión deSebastián Cáceres, lo que generó reclamos de Pumas al considerar que el rival pudo haber aprovechado la detención del juego para modificar su estructura sin la reanudación formal en condiciones normales.