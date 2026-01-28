SI Mexico

Historia de la Liga MX Femenil: Irene Guerrero

Irene Guerrero, ejemplo de resiliencia desde su infancia, lidera al América en el Clausura 2026 como máxima goleadora del equipo. Sus tres goles en el torneo consolidan su influencia en el campo y su historia de esfuerzo y superación.

Yarek Gayosso

Irene Guerrero.
Irene Guerrero. / Hector Vivas/Getty Images

Irene Guerrero es el cerebro del América femenil. Es en sus pies que nace la idea y se ordena el juego: ve antes que nadir, mide cada pase y recupera el balón. Su futbol es equilibrio y pulso. Cuando Irene juega el balón circula con sentido, el medio campo respira y hasta el gol aparece como consecuencia natural.

Se forjó por la inspiración de sus padres, ambos deportistas con discapacidad en silla de ruedas y quienes le inculcaron la capacidad de superarse. Le enseñaron a no rendirse y avanzar siempre, incluso cuesta arriba.

La nacida en Sevilla soñó desde los cinco años con ser futbolista y defender los colores de la Selección española. Fue construyendo su lugar entre las mejores hasta convertirse, a los 26 años en una de las capitanas de La Roja en la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023.

Irene Guerrero
Irene Guerrero / Agustin Cuevas/Getty Images

Recuerda que pasó toda su infancia en la calle, con una pelota siempre en sus pies, corriendo y soñando. Le sorprende, al regresar a España, ver que cada vez son menos las infancias las que juegan en las calles, que experimentan el futbol como un juego en libertad y lleno de imaginación, como ella lo hizo.

Cuando acompañaba a su hermano ––cinco años mayor–– a verlo entrenar, le dejaban un balón para entretenerse. Ayudaba también a colocar los conos y llevar las botellas de agua. Mucho antes de vestir su propia camiseta.

Su padre la llamada Bichito. Era muy pequeña, tenía entre 8 y 9 años, cuando una noche el bar familiar estaba apunto de cerrar y ella descasaba en casa y su padre le pidió que bajara un momento. “Hay alguien que quiere verte”. Sin imaginar nada especial Irene se cambió la pijama y bajó convencida por su madre.

Un hombre se presentó con naturalidad. Era Rafael Gordillo. Ella le tendió la mano y respondió: “Yo soy Irene Guerrero”, los presentes comenzaron a reír al ver que sin darse cuenta conocía un mito del beticismo. La invitó a realizar unas pruebas a una escuela de futbol imfantil y ahí comenzó una historia que estaba destinada a crecer.

Irene Guerrero.
Irene Guerrero. / Manuel Velasquez/Getty Images

En su paso por el futbol tomó una decisión que marcaría su camino. Debutó en Primera División con solo 15 años de edad en el Sevilla. Después prefirió vestir los colores del equipo que había llevado en su corazón desde niña: El Betis. Entonces, el conjunto verdiblanco luchaba en Segunda División y el ascenso a Primera se le escapó entre los dedos.

Su salida del Betis se dio después de la muerte de su padre por cáncer de pulmón. El no volverlo a ver en el mismo sitio de las gradas fue suficiente motivo para buscar un nuevo aire. Su padre falleció en 2019, pero su presencia sigue acompañándola a cada paso. A veces Irene mira al cielo y recuerda a su padre. Ha confesado que aunque no pudo verla cumplir sus sueños posteriores, él fue una de las personas que le enseñó cómo forjarlos. 

En su lapso por el futbol español fue reconocida por la Liga como una de las futbolistas con mayor visión de juego, capaz de leer el partido y mover el medio campo. Su talento la llevó a debutar con la Selección de España el 5 de abril de 2019, cuando entró al terreno de juego para sustituir a Alexia Putellas en un amistoso frente a Brasil. Ahí dio inicio a su etapa internacional con La Roja hasta convertirse en campeona del mundo en el Mundial de 2023.

Irene triunfa en el América, que marcha como líder del torneo. En la reciente victoria 4-0 sobre Mazatlán firmó un doblete: uno de sus goles fue una jugada como un penal en movimiento y otra fija desde los once pasos. Con estos tantos suma tres goles en el Clausura 2026 y se posiciona como la máxima goleadora del equipo hasta el momento.

Trayectoria

  • Real Betis (2012–2020)
  • Levante UD (2020–2022)
  • Atlético de Madrid (2022–2023)
  • Manchester United (2023–2024)
  • Club América (2024–Act.)
Irene Guerrero
Irene Guerrero. / Hector Vivas/Getty Images

CONOCE A IRENE GUERRERO

  • Nombre: Irene Guerrero Sanmartín
    Nacimiento: 12 de diciembre de 1996, Sevilla, España
    Nacionalidad: Española
    Altura: 1. 68 m
    Posición: Centrocampista
    Club actual: Club América Femenil
    Dorsal: 5
    Debut profesional: 2012 (Real Betis)
    Selección: España (debut en 2019)

Irene Guerrero en imágenes

Irene Guerrero.
Irene Guerrero. / Hector Vivas/Getty Images
Irene Guerrero celebrando el Campeonato del Mundo 2023.
Irene Guerrero celebrando el Campeonato del Mundo 2023. / Quinn Rooney/Getty Images
Irene Guerrero celebra el gol que marcó en las Semifinales contra Chivas en el Apertura 2025.
Irene Guerrero celebra el gol que marcó en las Semifinales contra Chivas en el Apertura 2025. / Manuel Velasquez/Getty Images
Irene Guerrero.
Irene Guerrero. / Hector Vivas/Getty Images
