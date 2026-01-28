Historia de la Liga MX Femenil: Irene Guerrero
Irene Guerrero es el cerebro del América femenil. Es en sus pies que nace la idea y se ordena el juego: ve antes que nadir, mide cada pase y recupera el balón. Su futbol es equilibrio y pulso. Cuando Irene juega el balón circula con sentido, el medio campo respira y hasta el gol aparece como consecuencia natural.
Se forjó por la inspiración de sus padres, ambos deportistas con discapacidad en silla de ruedas y quienes le inculcaron la capacidad de superarse. Le enseñaron a no rendirse y avanzar siempre, incluso cuesta arriba.
La nacida en Sevilla soñó desde los cinco años con ser futbolista y defender los colores de la Selección española. Fue construyendo su lugar entre las mejores hasta convertirse, a los 26 años en una de las capitanas de La Roja en la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023.
Te podría interesar: Entrevista: Mónica Ocampo, de jugar a escondidas a conquistar la cancha
Recuerda que pasó toda su infancia en la calle, con una pelota siempre en sus pies, corriendo y soñando. Le sorprende, al regresar a España, ver que cada vez son menos las infancias las que juegan en las calles, que experimentan el futbol como un juego en libertad y lleno de imaginación, como ella lo hizo.
Cuando acompañaba a su hermano ––cinco años mayor–– a verlo entrenar, le dejaban un balón para entretenerse. Ayudaba también a colocar los conos y llevar las botellas de agua. Mucho antes de vestir su propia camiseta.
Su padre la llamada Bichito. Era muy pequeña, tenía entre 8 y 9 años, cuando una noche el bar familiar estaba apunto de cerrar y ella descasaba en casa y su padre le pidió que bajara un momento. “Hay alguien que quiere verte”. Sin imaginar nada especial Irene se cambió la pijama y bajó convencida por su madre.
Un hombre se presentó con naturalidad. Era Rafael Gordillo. Ella le tendió la mano y respondió: “Yo soy Irene Guerrero”, los presentes comenzaron a reír al ver que sin darse cuenta conocía un mito del beticismo. La invitó a realizar unas pruebas a una escuela de futbol imfantil y ahí comenzó una historia que estaba destinada a crecer.
En su paso por el futbol tomó una decisión que marcaría su camino. Debutó en Primera División con solo 15 años de edad en el Sevilla. Después prefirió vestir los colores del equipo que había llevado en su corazón desde niña: El Betis. Entonces, el conjunto verdiblanco luchaba en Segunda División y el ascenso a Primera se le escapó entre los dedos.
Su salida del Betis se dio después de la muerte de su padre por cáncer de pulmón. El no volverlo a ver en el mismo sitio de las gradas fue suficiente motivo para buscar un nuevo aire. Su padre falleció en 2019, pero su presencia sigue acompañándola a cada paso. A veces Irene mira al cielo y recuerda a su padre. Ha confesado que aunque no pudo verla cumplir sus sueños posteriores, él fue una de las personas que le enseñó cómo forjarlos.
En su lapso por el futbol español fue reconocida por la Liga como una de las futbolistas con mayor visión de juego, capaz de leer el partido y mover el medio campo. Su talento la llevó a debutar con la Selección de España el 5 de abril de 2019, cuando entró al terreno de juego para sustituir a Alexia Putellas en un amistoso frente a Brasil. Ahí dio inicio a su etapa internacional con La Roja hasta convertirse en campeona del mundo en el Mundial de 2023.
Irene triunfa en el América, que marcha como líder del torneo. En la reciente victoria 4-0 sobre Mazatlán firmó un doblete: uno de sus goles fue una jugada como un penal en movimiento y otra fija desde los once pasos. Con estos tantos suma tres goles en el Clausura 2026 y se posiciona como la máxima goleadora del equipo hasta el momento.
Trayectoria
- Real Betis (2012–2020)
- Levante UD (2020–2022)
- Atlético de Madrid (2022–2023)
- Manchester United (2023–2024)
- Club América (2024–Act.)
CONOCE A IRENE GUERRERO
- Nombre: Irene Guerrero Sanmartín
Nacimiento: 12 de diciembre de 1996, Sevilla, España
Nacionalidad: Española
Altura: 1. 68 m
Posición: Centrocampista
Club actual: Club América Femenil
Dorsal: 5
Debut profesional: 2012 (Real Betis)
Selección: España (debut en 2019)