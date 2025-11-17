Holanda y Alemania se suman al Mundial: ya son 34 clasificados rumbo a 2026
La fiesta mundialista toma forma. Con dos goleadas contundentes, Alemania y Países Bajos sellaron su boleto al Mundial 2026, lo que representa 34 selecciones oficialmente clasificadas para la histórica edición que albergarán México, Estados Unidos y Canadá.
En Leipzig, Alemania impuso autoridad y tradición. La Mannschaft, cuatro veces campeona del mundo, arrasó 6-0 a Eslovaquia para asegurarse el primer puesto del Grupo A de las eliminatorias europeas. El equipo de Julian Nagelsmann dominó desde el arranque y construyó un marcador inapelable con goles de Nick Woltemade, Serge Gnabry, un doblete de Leroy Sané, Ridle Baku y Assan Ouedraogo.
La victoria no solo garantiza su presencia en Norteamérica, sino también su condición de cabeza de serie para el sorteo del 5 de diciembre en Washington. Alemania disputará su vigesimoprimer Mundial (de 23 ediciones), eliminada en la primera ronda de las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo, ganó su grupo con 15 puntos, seguido de los eslovacos con 12.
En paralelo, Países Bajos hizo los deberes con contundencia. La Oranje, firme y eficaz, venció 4-0 a Lituania para conquistar el liderato del Grupo G. Tijjani Reijnders abrió el marcador y luego llegaron los tantos de Cody Gakpo desde el punto penal, Xavi Simons y Donyell Malen, que sellaron la clasificación neerlandesa. Polonia, que soñaba con un desenlace improbable, ganó 3-2 a Malta, pero deberá buscar su pase a través del repechaje. La invicta Países Bajos ganó el Grupo G con 20 puntos, mientras Polonia se quedó con 17.
Con estos resultados, la cuenta mundialista continúa avanzando: 34 selecciones ya tienen asegurado su lugar, mientras que aún quedan 14 plazas por definir para la primera Copa del Mundo con 48 equipos.
La lista de clasificados :
- Concacaf: Estados Unidos, México y Canadá, como anfitriones.
- Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.
- Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal, Alemania y Países Bajos.
- Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar y Arabia Saudita.
- Oceanía: Nueva Zelanda.
- África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica.
El Mundial 2026 tendrá un formato inédito: doce grupos de cuatro selecciones, con los dos primeros de cada sector avanzando a dieciseisavos de final, acompañados por los ocho mejores terceros.
La ruta ya está trazada. El torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, y culminará el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.
Entre tanto, las 16 ciudades anfitrionas —de Kansas City a Toronto, de Monterrey a Miami— se preparan para recibir al mundo en una Copa del Mundo que promete ser la más grande y extensa de todos los tiempos.