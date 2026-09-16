Hormiga goleadora: Armando González anota su primer gol en Europa League
Armando "La Hormiga" González tuvo un debut goleador en la Europa League. El mexicano encarriló la victoria del Olympiacos en su primer encuentro de la justa continental y extendió su racha anotadora, llegando a 4 tantos en menos de un mes con el conjunto de La Leyenda.
Este miércoles 16 de septiembre, el equipo griego inauguró sus acciones dentro de la edición 2026-27 del segundo certamen más grande de clubes del Viejo Continente. Para ello, recibió la visita del Jagiellonia Białystok de Polonia.
El cuadro griego comenzó dominando las acciones, acechando el área rival desde los primeros minutos y obligando a la intervención de la defensa una y otra vez. Sin embargo, la pelota fue caprichosa y el gol cayó en el otro arco.
Al minuto 20, el portero de los rojiblancos, Stefan Ortega, realizó un mal despeje, hecho que los polacos aprovecharon para contraatacar y anotar el 0-1 por conducto de Kajetan Szmyt.
Pese a ello, el Olympiacos no se vino abajo y buscó ir por la igualdad. Fue ahí cuando apareció la figura de la Hormiga González, quien al 41' dio el primer aviso al recibir un balón en el área, acomodarse y sacar un disparo al ángulo que el portero desvió a tiro de esquina.
Pero no tardó mucho para que el gol por fin cayera. Y es que, solo unos segundos después, en el cobro del tiro de esquina y tras un rechace del arquero, el mexicano y su olfato goleador aparecieron para empujar el balón a las redes y poner el 1-1 previo al descanso.
Para la segunda mitad, ante el cansancio que cada vez se hacía más evidente sobre el terreno de juego, el entrenador español Imanol Alguacil decidió darle descanso al mexicano, quien salió de cambio al 62'.
Tras ello, la intensidad del encuentro fue a menos. Y cuando parecía que todo iba a terminar con un empate, al minuto 85, Roman Yaremchuk se levantó en el área para sellar el 2-1 definitivo a favor de los griegos con un cabezazo, asegurando así los primeros tres puntos para el equipo en este certamen.
Hormiga González suma 4 goles en 6 juegos con Olympiacos
El delantero mexicano llegó al equipo griego el pasado 22 de agosto. Desde ese entonces se ha consolidado como una de las figuras goleadoras del Olympiacos, con 4 tantos en 6 encuentros. Tomando en cuenta que solo ha disputado 346 minutos, mantiene un promedio de un gol cada 86 minutos.
De momento, suma 3 dianas en la Copa de Grecia, donde es el actual líder de goleo, y ahora, con este tanto, suma uno en la Europa League. Todavía le queda pendiente marcar en la liga.