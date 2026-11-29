Joel Huiqui quedó como el héroe de la décima, como el entrenador que, pese a que llegó de emergencia, levantó el título y ahora busca el bicampeonato. Sin embargo, en su primer torneo ya completo, y pese al buen ritmo estadístico mostrado, registra una menor efectividad de resultados que el primer torneo de Nicolás Larcamón, su predecesor en el cargo y a quien vino a reemplazar.

El originario de Los Mochis tuvo una campaña a la altura de un campeón defensor. Durante gran parte del certamen se mantuvo en la pelea por la cima y, aunque perdió el liderato en la última fecha, logró el segundo lugar con 32 puntos, producto de 10 triunfos, 2 empates y 5 derrotas, para una efectividad del 62.5 por ciento.

Lo llamativo es que un año antes, en el Apertura 2025 que marcó la llegada de Nicolás Larcamón al equipo, los Celestes sumaron 35 puntos, con un balance de 10 victorias, 5 empates y 2 derrotas, para una efectividad del 68.6 por ciento, una cifra superior a la de Huiqui en la campaña actual.

El reto para Huiqui vendrá en el Clausura 2027, ser competitivo en dos torneos

A pesar de los números del argentino y que en aquel torneo alcanzó las semifinales, cabe señalar que lo que rompió su comunión con la afición y la directiva fue el semestre posterior, en el Clausura 2026. Si bien Larcamón mantuvo estadísticas favorables e incluso peleó por el liderato en la Liga MX, lo que terminó por desgastarlo fue que en ese certamen también disputó la Concachampions, donde Cruz Azul llegaba con la obligación de defender su corona como vigente campeón.

El tema de disputar ambos torneos exigió al máximo a la plantilla y a la capacidad del cuerpo técnico. Al final, La Máquina no mantuvo el ritmo y terminó cayendo en ambas competiciones. en Concacaf fue eliminada por el LAFC de la MLS en cuartos de final, mientras que en la liga, justo en el cierre de la fase regular, acumuló de la jornada 11 a la 16 una seguidilla de cinco juegos sin ganar, con 4 empates y 1 derrota.

Ante el temor de que esta inercia negativa se extendiera a la Liguilla, los directivos rescindieron el contrato del sudamericano, lo que propició el ascenso de Huiqui al primer equipo, en una primera instancia como interino para la última fecha y la fase final.

Más allá de que Huiqui logre o no el bicampeonato en este Apertura 2026, deberá aprender de la lección que dejó Larcamón para gestionar el banquillo y establecer prioridades de cara al Clausura 2027, donde nuevamente a Cruz Azul le tocará combinar el torneo local con la justa continental.