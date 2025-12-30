Infantino abre la puerta a cambiar el fuera de juego para favorecer el ataque
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó entrever una modificación relevante en la interpretación del fuera de juego, una de las reglas más debatidas del futbol moderno, durante su participación en la World Sports Summit de Dubái. El dirigente reiteró la intención del organismo de seguir ajustando las reglas para estimular el juego ofensivo y reducir las interrupciones.
“Seguimos mirando cómo pueden evolucionar las reglas para hacer el juego más ofensivo, más atractivo”, señaló Infantino, al tiempo que subrayó que las pausas del juego deben reducirse “al mínimo”.
El foco de la posible modificación está en la regla del fuera de juego, que a lo largo de los años ha sufrido múltiples ajustes y que actualmente sanciona al atacante que se encuentre por delante del último defensor, incluso si la ventaja es mínima. Según explicó Infantino, en el futuro podría exigirse que el delantero esté “completamente por delante” para que la infracción sea válida, lo que eliminaría las decisiones por milímetros, como un brazo o una pierna adelantados.
La propuesta cuenta con el respaldo de Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal y actual director de desarrollo del futbol en la FIFA, quien ha defendido públicamente un cambio que beneficie a los atacantes y devuelva mayor fluidez al juego. Este modelo ya ha sido probado en torneos juveniles como parte de un proceso de evaluación.
Para avanzar, la iniciativa deberá ser aprobada por la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de custodiar las reglas del juego, que celebrará su reunión anual el próximo 20 de enero en Londres. Posteriormente, requeriría la validación formal de la FIFA.
Aunque parece poco probable que esta modificación se aplique en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, el diario deportivo español AS apunta a que la nueva interpretación del fuera de juego podría entrar en vigor a partir de la próxima temporada, lo que marcaría uno de los cambios reglamentarios más significativos de los últimos años.