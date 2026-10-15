Infantino se disculpa ante miembros del Consejo de FIFA quienes quedan "insatisfechos"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó sus disculpas por la forma, pero no dio "respuestas satisfactorias" a las preguntas sobre su proyecto abortado de abrir el Mundial a inversores privados, lamentaron dos miembros del Consejo Ejecutivo este jueves en Zúrich.

"Lo decepcionante es que no obtuvimos ninguna respuesta a nuestras demandas específicas", lamentó Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa y vicepresidenta de la FIFA, a la salida de este consejo ante algunos periodistas.

NEW | “We didn’t get answers to anything we had specifically requested…”



FA chair Debbie Hewitt says FIFA president Gianni Infantino failed to provide clarity over World Cup sell-off plot at Council meeting, but “apologised for what had happened…” #fifa pic.twitter.com/QNdol3UL01 — Dan Roan (@danroan) October 15, 2026

Infantino presidió este jueves el primer consejo del organismo mundial desde el escándalo que casi le costó el puesto a finales del verano, unas semanas después de haber abandonado bajo presión su proyecto secreto de abrir el Mundial a inversores privados.

La revelación de este proyecto desencadenó una oleada de críticas sin precedentes, y la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática piden desde entonces su marcha.

Este jueves era, por tanto, el momento de dar explicaciones ante algunos de los 37 miembros de este consejo opuestos al proyecto.

Hewitt aseguró, no obstante, que Infantino mostró "cierto arrepentimiento" durante este consejo.

"Lo único por lo que realmente se disculpó fue por no haber sometido la cuestión al consejo", explicó.

Pero cuando le preguntó a Infantino por qué no había respuestas a las preguntas del consejo, el presidente le pidió "que presentara esas preguntas por escrito".

"Creo que este hombre tiene que responder a estas preguntas y, si no lo hace ahora, no está capacitado para ser presidente de la FIFA", insistió.

"Hicimos muchas preguntas críticas, y desde mi punto de vista no hubo respuestas satisfactorias", lamentó también el presidente de la Federación Alemana, Bernd Neuendorf.

"Como dije, se ha perdido la confianza en él. Ahora deben ser nuevas personas las que elaboren nuevas ideas y hay que determinar cómo volver a poner esta organización, que es extremadamente importante para el fútbol mundial, sobre bases serias", desarrolló.

Pero este punto de vista no es compartido por todos los miembros del consejo.

El presidente de la Federación Mauritana, Ahmed Yahya, consideró que el proyecto de Infantino tenía como objetivo "el interés del fútbol".

"Es el camino, el método, lo que ha fallado", añadió. AFP