Infantino llega a Colombia en medio de la mayor crisis política de la FIFA
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aterrizó en Cali para asistir a la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en un momento especialmente delicado para el organismo que dirige.
Infantino llegó sonriente al aeropuerto acompañado por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, de acuerdo con imágenes difundidas por la Federación Colombiana de Fútbol.
Su visita coincide con una de las mayores crisis políticas que ha enfrentado la FIFA durante su gestión. La presión de las federaciones obligó al organismo a retirar su propuesta para abrir la institución a la inversión privada, un proyecto que provocó una fuerte fractura interna y un rechazo encabezado por la Concacaf y la UEFA.
Con menos de un año por delante antes de concluir su mandato y con las elecciones presidenciales de la FIFA programadas para marzo de 2027, Infantino enfrenta un creciente desgaste. La UEFA, que agrupa a 55 federaciones nacionales, incluso llegó a advertir que estudiaría boicotear las competiciones organizadas por la FIFA, incluidos los Mundiales, si el plan no era retirado.
El dirigente suizo, cercano a líderes de la derecha internacional como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará por la tarde en la ceremonia de investidura de De la Espriella. Antes tiene prevista una visita a una unidad deportiva, donde encabezará un festival de fútbol infantil.
La investidura presidencial se celebrará de manera excepcional en Cali y no en Bogotá, rompiendo con la tradición de que el cambio de mando se realice ante el Congreso colombiano. La decisión busca enviar un mensaje de autoridad frente a la violencia que vive el país, particularmente en el suroeste colombiano, una región afectada por ataques de grupos armados y organizaciones criminales en medio del periodo más complejo de seguridad que ha enfrentado Colombia en la última década.