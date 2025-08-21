Infantino pide "sanciones ejemplares" contra responsables de violencia en Argentina
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió este jueves "sanciones ejemplares" contra los responsables de los violentos enfrentamientos del miércoles en Argentina, durante el partido de octavos de final entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile.
"Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplares contra los autores de estos terribles actos", escribió en una historia en su cuenta en Instagram.
El encuentro entre argentinos y chilenos, que se jugaba en el Estadio Libertadores de América, en el sur de Buenos Aires, fue cancelado luego de feroces enfrentamientos entre aficionados que dejaron más de un centenar de detenidos, la mayoría chilenos, y casi una veintena de heridos, según reportaron las autoridades.
El máximo organismo rector del futbol mundial instó en un comunicado a los equipos participantes de sus competiciones a "implementar las máximas medidas de prevención y control" cuando ofician de locales.
AFP