Infantino rechaza el boicot al Mundial 2026 y respalda a Trump
Londres, Reino Unido
Un boicot a los partidos de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, impulsado por responsables europeos para denunciar las amenazas de Donald Trump, sólo causaría “más odio”, advirtió este lunes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien además defendió su decisión de conceder un “Premio de la Paz” al mandatario estadounidense.
“Estoy en contra de las prohibiciones como de los boicots. Creo que no aportan nada (…) simplemente contribuyen a más odio”, señaló Infantino en una entrevista con la cadena británica Sky News.
El dirigente del máximo organismo del futbol mundial estableció un paralelismo con las relaciones comerciales entre Reino Unido y Estados Unidos. “¿Alguien pide que Reino Unido deje de comerciar con Estados Unidos? No he escuchado nada parecido. ¿Así que por qué el futbol?”, cuestionó.
“En nuestro mundo dividido y agresivo se necesitan ocasiones para que las personas puedan reunirse en torno a la pasión por el futbol”, añadió el dirigente de 55 años.
En enero, desde Alemania surgieron llamados al boicot del Mundial 2026, que será organizado por Canadá, Estados Unidos y México (11 de junio–19 de julio), como reacción a las tensiones provocadas por la intención del presidente estadounidense de hacerse con Groenlandia y por las amenazas de incrementar aranceles contra países europeos.
A ello se sumaron preocupaciones por la política antiinmigración del gobierno estadounidense y por los métodos de la policía migratoria en Minneapolis, que generaron inquietud sobre las condiciones de seguridad para los miles de aficionados que se esperan durante el torneo.
Por otro lado, Infantino defendió su criticada decisión de conceder en diciembre el primer “Premio de la Paz de la FIFA” a Trump, quien asegura haber puesto fin a varios conflictos bélicos desde su regreso al poder en enero de 2025.
“Objetivamente, lo merece”, afirmó el dirigente italo-suizo, que ha mostrado en repetidas ocasiones su sintonía con el presidente estadounidense. (AFP)