Inglaterra aplasta a Serbia 0-5 y roza el boleto al Mundial
Inglaterra pasó por encima de Serbia (0-5), en Belgrado, lo que representó su quinta victoria en la clasificación al Mundial 2026.
Los vigentes subcampeones de Europa dominan el grupo con 15 puntos, por delante de Albania (2ª con 8 puntos tras ganar 1-0 en Letonia) y de Serbia (3ª, 7 puntos), el rival a priori más duro para los Three Lions, aunque los balcánicos cuentan con un partido menos.
Inglaterra suma 13 goles a favor y ninguno en contra antes de sus tres últimos partidos clasificatorios previstos en octubre y en noviembre.
Pero sobre todo en Belgrado elevaron su juego por primera vez bajo la dirección de Thomas Tuchel, el seleccionador aterrizado en enero.
Harry Kane (33), Noni Madueke (35) y Ezri Konsa (52) pusieron el partido cuesta abajo. Marc Guéhi (75), después de la expulsión del capitán serbio Nikola Milenkovic, y Marcus Rashford de penal (90) terminaron de sentenciar
Grupo K
- Albania - Letonia 1 - 0
- Serbia - Inglaterra 0 - 5
Clasificación: Pts J G E P GF GC
- 1. Inglaterra 15 5 5 0 0 13 0
- 2. Albania 8 5 2 2 1 5 3
- 3. Serbia 7 4 2 1 1 4 5
- 4. Letonia 4 5 1 1 3 2 6
- 5. Andorra 0 5 0 0 5 0 10