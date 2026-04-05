Inter aplasta a la Roma con doblete de Lautaro y ve más cerca el Scudetto
El Inter de Milán infligió un correctivo a la Roma (5-2) este domingo en la 31ª jornada de la Serie A de Italia, para ampliar su ventaja al frente de la tabla hasta los nueve puntos sobre sus vecinos del AC Milan.
Los nerazzurri, que no ganaban desde hacía más de un mes, pusieron fin de forma brillante a ese bache de resultados (una derrota, dos empates).
Solo necesitaron unos segundos, en su primera acción, para adelantarse gracias a su capitán y goleador argentino Lautaro Martínez, que regresaba tras mes y medio de baja por lesión producida en Champions ante el Bodo/Glimt.
La Roma empató en el minuto 40 por medio de Gianluca Mancini, uno de los numerosos internacionales italianos sobre el césped el domingo, cinco días después de un nuevo batacazo de la Nazionale, privada del Mundial 2026 por Bosnia-Herzegovina.
Pero el Inter no tardó en reaccionar y recuperó la ventaja justo antes del descanso gracias a Hakan Çalhanoglu (45+2').
A la vuelta de los vestuarios, Lautaro Martínez remató definitivamente a la Roma con su segundo gol de la noche, el 16º de la temporada en liga para el delantero de la Albiceleste (52').
Lautaro "muestra el camino"
Marcus Thuram (55) y Nicolò Barella (63) contribuyeron también a este 23º triunfo en liga para un Inter que se acerca así al 21º Scudetto de su historia.
"Era un partido importante, contra un rival directo, entramos en el partido como debíamos, con la actitud correcta. Estamos contentos, porque esta victoria es merecida", declaró Martínez en la plataforma DAZN.
"Ha vuelto nuestro capitán (Lautaro Martínez)", celebró por su parte Thuram. "Nos muestra el camino cuando se pone difícil y lo ha hecho esta noche desde el primer minuto".
Cuando quedan siete jornadas, es decir, un máximo de 21 puntos por disputar, el Inter aventaja en nueve unidades al AC Milan (2º, 63 puntos), que se enfrenta el lunes al vigente campeón Nápoles (3º, 62 puntos).
Tras esta tercera derrota en cuatro jornadas, la Roma se aleja cada vez más de los puestos de clasificación para la Liga de Campeones: es 6ª con 54 puntos, a tres de la 4ª plaza, la última que da acceso a la Champions, ocupada por el Como, que ha ganado sus últimos cinco partidos antes de visitar al Udinese el lunes.
En la parte baja de la tabla, el Pisa se encamina hacia un regreso exprés a la 2ª división: el club toscano cayó 1-0 ante el Torino y, como colista, suma ya nueve puntos de desventaja con respecto al 17º, el Lecce.
AFP