Investigan lavado de dinero en el futbol de Argentina
Buenos Aires, Argentina
La policía argentina allanó este martes la sede de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y la de varios clubes en el marco de una investigación por lavado de dinero, que se produce pocos meses antes de que la selección albiceleste defienda su título mundial.
La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional, y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otras, en el marco de más de treinta operativos simultáneos, según la policía federal.
"Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de futbol y domicilios particulares", indicó la fuente policial.
La justicia busca recabar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, patrocinador de varios clubes y sospechosa de maniobras fraudulentas.
En noviembre, la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra la financiera por la presunta evasión de alrededor de 550 millones de dólares.
Se trata de una financiera que ha participado en numerosas operaciones en el futbol argentino, perteneciente al empresario Ariel Vallejo, allegado al titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.
En 2024, Sur Finanzas fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la selección argentina.
El club Racing aclaró en un comunicado que "el acuerdo comercial con la empresa Sur Finanzas se alcanzó en el año 2023". "Hasta donde esta Comisión tiene conocimiento, solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo", sostuvo.
El club indicó que la empresa mantiene una deuda con Racing cuyo monto no precisó y aclaró que el contrato que los une finalizará el 31 de diciembre de este año.
Sumas millonarias
El caso se produce en momentos en que Tapia mantiene un enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei, quien impulsa que los clubes se conviertan en sociedades anónimas deportivas (SAD), una figura que no admite el estatuto de la AFA.
De acuerdo con medios locales, la justicia investiga si la financiera recurría a testaferros para conceder préstamos a los clubes a cambio, por ejemplo, de derechos de transmisión, así como posibles maniobras coordinadas para evadir impuestos.
La fiscalía a cargo del caso ordenó levantar el secreto bancario sobre 17 clubes investigados para analizar información contable y financiera.
Entre ellos se encuentra Barracas Central, el club del que Tapia fue presidente durante casi dos décadas hasta 2020 y que fue el trampolín desde el cual se convirtió en el máximo dirigente del futbol argentino. En la actualidad lo preside su hijo.
La semana pasada la justicia también había allanado varias sedes de la financiera en la periferia sur de Buenos Aires y la sede del club Banfield, donde incautó documentación.