Irak pide a FIFA aplazar su repechaje mundialista por conflicto con Irán
El seleccionador de Selección de Irak de fútbol, Graham Arnold, lanzó un llamado urgente a la FIFA para que posponga el repechaje intercontinental rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, debido a las complicaciones logísticas provocadas por la escalada del conflicto con Irán.
El equipo iraquí enfrenta serios obstáculos para preparar el partido a todo o nada ante el ganador del duelo entre Surinamy Bolivia, programado para el 31 de marzo en Monterrey, México.
Con el espacio aéreo de Irak cerrado hasta el 1 de abril por la intensificación del conflicto, el conjunto dirigido por Arnold —integrado en su mayoría por futbolistas de la liga local— no ha podido reunirse por completo. A ello se suma que varios jugadores aún no han conseguido visas para viajar a México debido al cierre de embajadas extranjeras en el país.
La situación también afecta directamente al propio técnico australiano, quien permanece varado en los Emiratos Árabes Unidos.
“Por favor, ayúdennos con este partido porque ahora mismo estamos teniendo dificultades para sacar a nuestros jugadores del país, Irak”, dijo Arnold, exentrenador de la Selección de Australia de fútbol, en declaraciones a la agencia Australian Associated Press.
La crisis ya obligó a cancelar un campamento de preparación que el equipo tenía previsto realizar en Houston. Arnold también descartó la posibilidad de competir únicamente con los futbolistas que militan en el extranjero.
“No sería nuestro mejor equipo y necesitamos tener disponible a nuestro mejor equipo para el partido más importante del país en 40 años”, afirmó.
El técnico agregó que la incertidumbre también depende de la situación de Irán dentro del proceso clasificatorio.
“Si Irán se retira, entramos al Mundial, y le da a Emiratos Árabes Unidos, a quien vencimos en la clasificación, la oportunidad de prepararse para enfrentar a Bolivia o a Surinam”, explicó.
Arnold señaló que el presidente de la federación iraquí, Adnan Dirjal, trabaja contrarreloj para encontrar una solución.
“Está trabajando día y noche tratando de planificar y preparar todo para hacer realidad el sueño de todos en Irak, así que necesitamos que esta decisión se tome rápidamente”, comentó.
Como alternativa, el entrenador propuso un ajuste en el calendario del repechaje: que Surinam y Bolivia disputen su partido preliminar este mes, pero que el duelo definitivo se reprograme para una semana antes del inicio del Mundial.
“Si la FIFA retrasara el partido, nos daría tiempo para prepararnos adecuadamente”, señaló Arnold. “También le daría más tiempo a la FIFA para decidir qué va a hacer Irán”.