Irán continúa invicta en la Copa del Mundo a pesar de las trabas que enfrenta en el torneo
Irán ha disputado dos partidos de la Copa del Mundo 2026, ambos finalizando en empate ante Nueva Zelanda y Bélgica, encuentros en los que la selección asiática ha podido obtener el triunfo, pero que ha visto mermado su funcionamiento por las restricciones migratorias impuestas al momento de entrar a los Estados Unidos.
Así lo ha mostrado el propio cuerpo técnico, quien ha expresado quejas por la decisión de tener que abandonar el país norteamericano apenas termine su participación en sus respectivos duelos, viéndose forzado a regresar a México, donde se encuentra su campamento.
Para su partido inaugural ante Nueva Zelanda fueron casi 6 horas de trámite para trasladarse de Tijuana a Los Ángeles, aunque las cosas mejoraron para su segundo encuentro ante Bélgica, en donde el papeleo se agilizó y pudieron entrar a suelo estadounidense en tan solo 30 minutos, algo reflejado en el juego del equipo, asegura su entrenador Amir Ghalenoei.
"Después del partido de hoy, nos dijeron que teníamos que irnos inmediatamente. Es muy importante para nosotros tener tiempo para recuperarnos, pero nos piden que subamos a un avión y volvamos a nuestro campamento en Tijuana, y eso nos preocupa mucho", señaló el director técnico en rueda de prensa.
LAS RESTRICCIONES SOBRE LA SELECCIÓN ASIÁTICA
Además de la prohibición de pernoctar, la selección iraní enfrenta otros contratiempos como las visas restringidas para jugadores y cuerpo técnico, así como la negación de las mismas a otros miembros del staff, y seguridad extra dentro de su campamento a pesar de que este no se encuentre en los Estados Unidos.
Alrededor de 15 integrantes del cuerpo técnico, así como personal de apoyo del combinado, no obtuvieron sus visas para entrar al país norteamericano, por lo que se optó por que se quedaran en la ciudad de Tijuana durante los partidos de la selección. Allí, dentro de las instalaciones de los Xolos, están rodeados por hasta 300 elementos federales, aeroportuarios, migratorios y representativos de la FIFA para la seguridad del equipo.
Ese mismo protocolo se estableció en los Estados Unidos cuando la selección aterrizó, siendo acompañados por un fuerte despliegue de seguridad que provocó que, para su partido ante Nueva Zelanda, un trámite que normalmente dura unos 30 minutos se transformara en uno de hasta cinco horas.
OTROS OBSTÁCULOS DURANTE LA COPA DEL MUNDO
Ya dentro del país, el embargo financiero impuesto impide que el cuerpo técnico haga uso de tarjetas de crédito internacionales, por lo que obtener servicios médicos o comidas para los jugadores y staff se torna una tarea más escabrosa de lo que habitualmente debería ser.
Las molestias son tales que el entrenador iraní ya expresó su inconformidad con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien los visitó en el vestidor al término de su juego de la primera jornada, y que recibió los reclamos del seleccionador.
“No sabemos por qué nos hacen volver a Tijuana y es muy extraño, pues otros están tomando nuestras decisiones. Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial", sentenció Ghalenoei.
Ahora, tras su empate más reciente ante Bélgica, la selección iraní deberá abandonar de nueva cuenta los Estados Unidos en tiempo récord y concentrarse una vez más en Tijuana para preparar su último juego del sector ante Egipto.