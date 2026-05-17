Israel Reyes pasó de no encontrar espacio en Atlas a convertirse en una pieza clave del Tri
Durante años, Israel Reyes parecía destinado a ser otro defensa surgido de las fuerzas básicas de un equipo de Liga MX que no terminaría por encontrar un espacio en Primera División.
Pasó toda su formación en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20 del Atlas. Sumó minutos, superó procesos y debutó en Liga MX en 2019, pero la realidad es que nunca logró consolidarse con el primer equipo rojinegro. Entre Liga MX y Copa MX apenas acumuló cuatro partidos.
Hoy, más de una década después de ese proceso, Javier Aguirre lo utiliza como defensa central, lateral derecho e incluso pivote en la selección mexicana que se prepara para el Mundial 2026.
Justamente ahí está gran parte del valor que el “Vasco” encontró en él para el Tri. Reyes no se consolidó por ser una figura mediática, su crecimiento sucedió por algo que en el futbol actual es bien valorado: la capacidad de adaptarse a distintas posiciones sin alterar el funcionamiento colectivo.
La cesión al Puebla en 2020 terminó convirtiéndose en el punto de quiebre de su trayectoria. Con Nicolás Larcamón encontró continuidad, confianza y un sistema que explotó precisamente esa polivalencia.
En La Franja empezó a jugar como central, lateral e incluso mediocampista, dependiendo del partido. Ahí también comenzó a consolidarse desde los números: 76 partidos, más de seis mil minutos y seis goles antes de llegar al América.
En el Apertura 2022 disputó prácticamente todo el torneo. Jugó 17 partidos, fue titular en 16 y anotó tres goles.
Ese semestre terminó por abrirle las puertas de las Águilas y eventualmente de la selección mexicana, pero incluso ya instalado en el Tri, Reyes insiste en que nadie puede sentirse seguro rumbo al Mundial 2026.
“Por más que manejes una o dos posiciones sabes que la competencia es fuerte y no puedes relajarte. Por más que seas un jugador que milite en Europa, uno no puede bajar los brazos. No es competencia con compañeros, sino con las mejores selecciones del mundo”.
En América terminó por elevar todavía más su valor. Ya supera los 140 partidos con el club, acumula más de 11 mil minutos y fue uno de los pilares del tricampeonato, pero dentro de la selección hay algo que pesa todavía más que los títulos: la posibilidad de resolver varios problemas tácticos en una misma convocatoria.
En una lista mundialista donde cada lugar disponible vale muchísimo, Aguirre encontró en Reyes a un futbolista capaz de ocupar distintas posiciones, según el rival y el momento del partido.
Mientras intenta consolidarse como una pieza infaltable del Tri, también aparece otro objetivo alrededor de su carrera: Europa. El propio jugador reconoció que sabe del interés de clubes del Viejo Continente y entiende que el Mundial lo puede impulsar ahí.
“Da mucho gusto que se hable del interés de clubes europeos, porque es algo para lo que se prepara uno día a día. La mayor preparación será este Mundial y podría catapultarme a ahí”.
Dentro de ese crecimiento también aparece una figura que hoy influye directamente en su desarrollo: Rafael Márquez. Reyes convivió con Rafa desde etapas juveniles en Atlas y ahora vuelve a tenerlo cerca, ya que es uno de los auxiliares de Aguirre en la selección mexicana.
Para un futbolista que intenta consolidarse justamente desde la lectura táctica y la polivalencia defensiva, el aprendizaje se volvió imprescindible.
“Desde chico compartí vestidor con él en Atlas y siempre estuve cerca, aunque seguro no sabía quién era yo. Hoy es parte del cuerpo técnico y quiere llevarnos lejos. Para mí es un ejemplo a seguir por la posición y quiero aprender lo más que pueda de él”.
Hace algunos años, Israel Reyes apenas buscaba minutos en Atlas. Hoy llega al Mundial 2026 convertido en uno de los jugadores más útiles para Javier Aguirre, no porque tenga reflectores encima, sino porque puede aparecer prácticamente donde el equipo lo necesite.