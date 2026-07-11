Italia inicia su reconstrucción con Paolo Maldini al frente del proyecto deportivo
Italia comenzó su reestructuración después de quedar fuera de una Copa del Mundo por tercera edición consecutiva. Desde que levantó el título en Alemania 2006, la Azzurra no ha vuelto a disputar un partido de eliminación directa en el torneo: quedó fuera en la fase de grupos de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, antes de ausentarse en Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026.
El primer movimiento de la nueva dirigencia de la Federación Italiana de Futbol fue colocar a Paolo Maldini al frente del proyecto deportivo. El histórico defensor fue nombrado director técnico de la FIGC y presidente del Club Italia, mientras que el brasileño Leonardo trabajará a su lado como asesor.
Maldini tendrá entre sus principales responsabilidades la supervisión del sector técnico de la federación, desde la selección absoluta hasta las categorías juveniles. También participará en la elección del nuevo seleccionador, después de la salida de Gennaro Gattuso tras la eliminación frente a Bosnia y Herzegovina en el repechaje mundialista.
El nombramiento fue anunciado por Giovanni Malagò, nuevo presidente de la FIGC, quien presentó el proyecto como una reconstrucción que deberá conducir al futbol italiano hacia la Eurocopa 2028 y el Mundial de 2030, que se disputará principalmente en España, Portugal y Marruecos.
“Siempre pensé que sería la persona idónea para supervisar el sector técnico de la FIGC, que abarca no solo a la selección absoluta, sino también a todas las selecciones juveniles. Paolo me dijo inmediatamente que estaría encantado de contar con Leonardo como consultor, porque el trabajo es extenso, exigente y desafiante”, explicó Malagò a la agencia ANSA.
El presidente de la federación agregó que el plan contempla un compromiso de cuatro años, con la Eurocopa y el Mundial de 2030 como principales referencias. Además de la selección masculina, el Club Italia coordina a los equipos femeninos, juveniles, de futbol sala y de playa.
La nueva estructura vuelve a reunir a Maldini y Leonardo, quienes coincidieron en la dirección deportiva del Milan durante la temporada 2018-2019. Maldini permaneció en el club y posteriormente asumió el cargo de director del área técnica, mientras que Leonardo también cuenta con experiencia como director deportivo del Paris Saint-Germain.
EL REGRESO DE MALDINI
Paolo Maldini disputó cuatro Copas del Mundo con Italia, entre 1990 y 2002. Alcanzó las semifinales como local en 1990 y jugó la final de Estados Unidos 1994, que la Azzurra perdió frente a Brasil en tanda de penales. También participó en Francia 1998 y Corea-Japón 2002.
Después de la eliminación ante Corea del Sur en 2002, el defensor anunció su retiro de la selección para concentrarse en el Milan. Cuatro años más tarde, Italia conquistó en Alemania su cuarta Copa del Mundo, la última edición en la que logró avanzar más allá de la fase de grupos.
Desde entonces, la selección italiana únicamente participó en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, torneos en los que quedó eliminada durante la primera ronda. Posteriormente no consiguió clasificarse a Rusia 2018, Qatar 2022 ni al Mundial de 2026, una ausencia de 12 años que el nuevo proyecto encabezado por Maldini intentará terminar en 2030.