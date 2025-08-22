Jacqueline Ovalle compartirá equipo con Marta
La estrella mexicana Jacqueline Ovalle se unirá al Orlando Pride de la NWSL, donde compartirá equipo con figuras de talla mundial como la histórica Marta y la zambiana Barbra Banda.
“Cuando me dicen ‘Orlando’, lo primero que se me viene a la mente es Marta, una de las mejores jugadoras del mundo, histórica, nominada al Balón de Oro”, expresó Ovalle. La atacante llega al conjunto estadounidense como el traspaso más caro en la historia del futbol femenino a nivel mundial, con una cifra récord de 1.5 millones de dólares.
La legendaria Marta, quien recientemente ayudó a Brasil a conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 —su última participación internacional con la selección—, es la máxima goleadora histórica de la Copa del Mundo (femenil y varonil) con 17 tantos.
Ovalle, multicampeona con Tigres, manifestó su admiración por la liga estadounidense, a donde llega después de ganar nueve títulos entre Liga MX Femenil y Campeón de Campeonas.
"Soy muy seguidora de la liga de Estados Unidos. Me encanta. Para mí, es una de las mejores ligas del mundo. Y pensar que voy a jugar en un equipo tan grande como Orlando, me ilusiona mucho”, declaró la futbolista.
La delantera también compartió que su salida del club mexicano fue un proceso largo.
“Yo quería salir desde antes, pero por una u otra razón no se daba. Primero debía haber un acuerdo entre clubes, luego con mi representante y, finalmente, con Tigres. Por alguna razón siempre se complicaba.”
Ahora, su llegada al Orlando Pride también la pondrá al lado de Barbra Banda, figura de Zambia, nominada al Balón de Oro y MVP de la NWSL 2024. Banda fue clave en la temporada pasada al anotar el gol de la victoria para el equipo y representó a su país en París 2024, donde marcó cuatro goles, incluyendo un triplete ante Australia. Con ello, se convirtió en la primera futbolista en la historia en registrar tres hat-tricks en Juegos Olímpicos.
“Cuando se me presentó la oportunidad, yo ya estaba mentalizada en terminar la temporada con Tigres. Pero luego me dicen que un equipo como Orlando está interesado. Me preguntan: ‘¿Te quieres unir al equipo?’ Y sin pensarlo, dije: ‘¡Me voy!’”, concluyó Ovalle.