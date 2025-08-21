Jacqueline Ovalle se convierte en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil mundial
La estrella mexicana Jacqueline Ovalle dejará Tigres para unirse al Orlando Pride en la National Women´s Soccer League (NWSL), en una transferencia valorada en 1.5 millones de dólares. La cifra representa un récord absoluto que convierte a Ovalle en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil a nivel mundial.
Ovalle, de 25 años de edad, llega al club estadounidense tras ocho temporadas con Tigres, donde se consagró como la máxima goleadora histórica del equipo con 136 goles y un total de nueve títulos, incluidos seis campeonatos de la Liga y tres Campeonas de Campeonas.
“Estoy muy feliz de unirme a Orlando Pride”, dijo Ovalle. “Vengo con el claro objetivo de ganar títulos y dejar huella en el Club. Estoy lista para darlo todo y ayudar a Orlando Pride a seguir siendo un equipo líder”.
La salida de Ovalle marca un cierre de ciclo con Tigres. “No es nada fácil decirle adiós a una institución tan grande. Viví todo el proceso, desde casa club. Es difícil tomar una decisión así, pero sé que Tigres se queda en buenas manos”, expresó.
El Orlando Pride anunció este miércoles la incorporación de la mediocampista mexicana, quien firmó contrato hasta la temporada 2027, con una opción de recompra para la temporada 2028.
El traspaso de la mexicana al Orlando Pride supera el récord anterior de 1.33 millones de dólares pagados del Arsenal al Liverpool por la canadiense Olivia Smith, en una operación realizada el pasado 17 de julio.
Con este acuerdo, Ovalle se convierte en la primera futbolista mexicana en protagonizar una trasferencia récord a nivel mundial.
Uno de los goles más memorables de la carrera de Ovalle fue el “escorpión” que le dio la victoria 2-0 a Tigres sobre Chivas, durante la Jornada 10 del Clausura 2025, en la Liga MX Femenil, en el Estadio Universitario.
Ovalle jugará su último partido en el Juego de Estrellas, donde representará al conjunto de futbolistas de la Liga Mx Femenil, que se enfrentarán al Barcelona, este viernes 22 de agosto en el Estadio Universitario.
5 fichajes más caros en la historia del futbol femenil
Jugadora
Equipo de salida
Equipo de compra
Cifra
Jacqueline Ovalle
Tigres
Orlando Pride
1.5 millones de dólares
Olivia Smith
Liverpool
Arsenal
1.3 millones de dólares
Naomi Girma
San Diego Wave
Chelsea
1.1 millones de dólares
Racheal Kundananji
Real Madrid
Bay FC
862 mil dólares
Tarciane dos Santos
Houston Dash
Lyon
830 mil dólares