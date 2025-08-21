SI Mexico

Jacqueline Ovalle se convierte en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil mundial

Jacqueline Ovalle deja Tigres para unirse al Orlando Pride en una transferencia histórica de 1.5 millones de dólares, convirtiéndose en el fichaje más caro del futbol femenil. Con 136 goles y nueve títulos, la mexicana cierra un ciclo brillante en Tigres. Firmó contrato hasta 2027, con opción de recompra para 2028.

Yarek Gayosso

Jacqueline Ovalle deja Tigres para unirse al Orlando Pride.
Jacqueline Ovalle deja Tigres para unirse al Orlando Pride. / Tigres femenil

La estrella mexicana Jacqueline Ovalle dejará Tigres para unirse al Orlando Pride en la National Women´s Soccer League (NWSL), en una transferencia valorada en 1.5 millones de dólares. La cifra representa un récord absoluto que convierte a Ovalle en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil a nivel mundial.

Ovalle, de 25 años de edad, llega al club estadounidense tras ocho temporadas con Tigres, donde se consagró como la máxima goleadora histórica del equipo con 136 goles y un total de nueve títulos, incluidos seis campeonatos de la Liga y tres Campeonas de Campeonas.

“Estoy muy feliz de unirme a Orlando Pride”, dijo Ovalle. “Vengo con el claro objetivo de ganar títulos y dejar huella en el Club. Estoy lista para darlo todo y ayudar a Orlando Pride a seguir siendo un equipo líder”.

La salida de Ovalle marca un cierre de ciclo con Tigres. “No es nada fácil decirle adiós a una institución tan grande. Viví todo el proceso, desde casa club. Es difícil tomar una decisión así, pero sé que Tigres se queda en buenas manos”, expresó.

El Orlando Pride anunció este miércoles la incorporación de la mediocampista mexicana, quien firmó contrato hasta la temporada 2027, con una opción de recompra para la temporada 2028.

El traspaso de la mexicana al Orlando Pride supera el récord anterior de 1.33 millones de dólares pagados del Arsenal al Liverpool por la canadiense Olivia Smith, en una operación realizada el pasado 17 de julio.

Con este acuerdo, Ovalle se convierte en la primera futbolista mexicana en protagonizar una trasferencia récord a nivel mundial.

Uno de los goles más memorables de la carrera de Ovalle fue el “escorpión” que le dio la victoria 2-0 a Tigres sobre Chivas, durante la Jornada 10 del Clausura 2025, en la Liga MX Femenil, en el Estadio Universitario.

Ovalle jugará su último partido en el Juego de Estrellas, donde representará al conjunto de futbolistas de la Liga Mx Femenil, que se enfrentarán al Barcelona, este viernes 22 de agosto en el Estadio Universitario.

5 fichajes más caros en la historia del futbol femenil

Jugadora

Equipo de salida

Equipo de compra

Cifra

Jacqueline Ovalle

Tigres

Orlando Pride

1.5 millones de dólares

Olivia Smith

Liverpool

Arsenal

1.3 millones de dólares

Naomi Girma

San Diego Wave

Chelsea

1.1 millones de dólares

Racheal Kundananji

Real Madrid

Bay FC

862 mil dólares

Tarciane dos Santos

Houston Dash

Lyon

830 mil dólares

