Jamal Musiala se desploma tras marcar con el Bayern; Eberl asegura que está bien
Jamal Musiala provocó momentos de preocupación en el Allianz Arena. El mediocampista del Bayern Múnich se desplomó sobre el césped pocos minutos después de marcar durante la victoria 3-1 ante el RB Leipzig por la Telekom Cup, último amistoso de los bávaros antes de comenzar oficialmente la temporada.
Musiala había ingresado al minuto 69 y apenas 12 minutos después convirtió el 3-1 tras una asistencia de Ismael Saibari. Sin embargo, alrededor del 83’ comenzó a mostrar problemas físicos y terminó cayendo al suelo sin que existiera contacto con otro futbolista.
Los jugadores pidieron inmediatamente la entrada de los servicios médicos y un médico corrió al campo para atenderlo. Después de algunos minutos, Musiala pudo levantarse y abandonó el terreno por su propio pie, aunque todavía lucía afectado. Fue sustituido definitivamente al 86’.
BILD reportó que el jugador presentó mareos y problemas circulatorios en un encuentro disputado con temperaturas cercanas a los 33 grados Celsius. El Bayern no ha comunicado hasta ahora un diagnóstico médico, por lo que no está confirmado que se tratara de un golpe de calor.
Después del partido, el director deportivo Max Eberl llevó tranquilidad sobre el estado del alemán.
“Está bien, eso es lo más importante”, aseguró.
Tres problemas físicos para el Bayern
Musiala no fue el único jugador del Bayern que tuvo que abandonar el encuentro. Konrad Laimer salió al minuto 10 después de un choque con David Raum que le provocó molestias e inflamación en el muslo derecho.
En la segunda mitad, Minjae Kim también necesitó atención médica por problemas en la pierna izquierda y terminó siendo reemplazado al 69’. Laimer, Kim y Musiala dejaron así tres preocupaciones para Vincent Kompany a sólo una semana del comienzo de los partidos oficiales.
En lo deportivo, el Bayern ganó 3-1 con goles de Luis Díaz al 13’, Nathaniel Brown al 57’ y Musiala al 81’. Brajan Gruda había empatado provisionalmente para el Leipzig al 52’. Saibari, uno de los nuevos fichajes, debutó y dio la asistencia del último tanto.
El siguiente compromiso del Bayern será el 22 de agosto ante el Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania, mientras que el 28 recibirá al Stuttgart en el inicio de la Bundesliga.
La principal atención, sin embargo, estará puesta en la evolución de Musiala y de los otros dos jugadores que terminaron con problemas físicos antes del primer partido oficial de la temporada.