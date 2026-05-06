Japón elige Monterrey para afinar detalles rumbo al Mundial 2026
La selección nacional de Japón tendrá a Monterrey como sede de su preparación previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en lo que será una breve pero estratégica concentración antes de su debut en el torneo.
Los llamados “Samuráis Azules” entrenarán del 2 al 7 de junio en las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Tigres, donde buscarán adaptarse a las condiciones climáticas y horarias de la región. Durante su estancia, el equipo permanecerá cerca de 10 días en la ciudad como parte de su proceso de preparación.
Como parte de su calendario, Japón disputará un partido histórico ante Túnez en el Estadio BBVA, también conocido como el Gigante de Acero. Este encuentro marcará el partido número 1000 en la historia de la Copa del Mundo, convirtiéndose en un momento significativo para el torneo.
El combinado asiático forma parte del Grupo F junto a Países Bajos, Suecia y Túnez. Su debut será el 14 de junio ante Países Bajos en el estadio de los Dallas Cowboys, ubicado en Dallas.
Posteriormente, el 20 de junio regresará a Monterrey para enfrentar a Túnez, y cerrará su participación en la fase de grupos el 25 de junio frente a Suecia en Kansas City.
Tras su concentración en Monterrey, el equipo japonés se trasladará el 8 de junio a su sede base mundialista en Nashville, donde continuará su preparación de cara al resto de la competencia.
Partidos de Fase de Grupos de Japón en la Copa del Mundo 2026
- 14 de junio: Países Bajos vs. Japón
- 20 de junio: Túnez vs. Japón
- 25 de junio: Japón vs. Suecia