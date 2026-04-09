Japón presenta su uniforme para el Mundial 2026 con video inspirado en anime
La Selección de Japón presentó oficialmente el jersey que utilizará en la Copa del Mundo 2026 mediante un video difundido en redes sociales, en el que recurre al anime, estilo característico de la cultura japonesa.
El video muestra a varios jugadores del representativo asiático en una narrativa de historia animada acompañada por el tema “Kira”, interpretado por la cantante japonesa Ado como parte del lanzamiento del uniforme.
La indumentaria mantiene el tradicional tono conocido como Japan Blue y fue diseñada por la marca Adidas. El diseño toma como referencia elementos vinculados tanto al futbol como a la identidad cultural del país.
Japón disputará en el verano su octava Copa del Mundo, luego de haber debutado en la edición de Francia 1998.
El conjunto asiático fue el primer clasificado al Mundial de 2026 tras finalizar como líder de su Grupo en la eliminatoria de la Confederación Asiática.
Para la Fase de Grupos, Japón quedó ubicado en el Grupo F, donde enfrentará a Países Bajos, Túnez y Suecia.