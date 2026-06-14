Japón remonta y le empata 2-2 a la poderosa Países Bajos en el Mundial 2026
El conjunto nipón logró rescatar la unidad gracias a una anotación de Koki Ogawa, quien capitalizó una de las pocas concesiones defensivas del equipo europeo.
Japón y Países Bajos empataron este domingo en el Dallas Stadium, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.
El conjunto nipón logró rescatar la unidad gracias a una anotación de Koki Ogawa, quien capitalizó una de las pocas concesiones defensivas del equipo europeo.
A pesar de que los neerlandeses ejercieron un control sostenido de la posesión, la férrea disposición táctica del seleccionado japonés impidió que el marcador se inclinara.
Con este resultado, la definición del Grupo F se mantiene abierta, obligando a ambas escuadras a buscar una resolución en la siguiente jornada para asegurar su permanencia en el certamen.
Published |Modified