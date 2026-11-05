El japonés Kozo Tashima se presentará contra Infantino en elección de la FIFA

Kozo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Futbol (JFA), anunció este jueves que se presentará contra Gianni Infantino en las elecciones presidenciales de la FIFA de marzo.

Tashima es la segunda persona que anuncia que desafiará a Infantino, después del exdefensa suizo del Tottenham, Ramón Vega.

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"Con el pleno apoyo de la JFA, decidí presentar mi candidatura a la elección presidencial de la FIFA", declaró Tashima, de 68 años, en un comunicado.

Tashima ya fue miembro del Consejo de la FIFA.

"Creo que es importante que la sinceridad, la integridad y los altos estándares éticos que el futbol japonés valora y construye desde hace mucho tiempo se transmitan claramente a la comunidad futbolística mundial", afirmó.

"(Quiero) compartir estos principios con el mundo y contribuir a un futuro mejor para el fútbol", añadió sobre su objetivo.

Presidente de la JFA de 2016 a 2024, el dirigente busca apoyarse en "la experiencia adquirida a lo largo de los años".

"Asumiré este reto con una determinación firme para poder contribuir a la continuación del desarrollo del fútbol mundial", añadió.

La fecha límite para que los candidatos se presenten a la elección es el 18 de noviembre.

Al frente del organismo rector del fútbol mundial desde 2016, el italo-suizo Gianni Infantino, de 56 años, sigue siendo el gran favorito en las elecciones que se celebrarán durante el Congreso de la FIFA el 18 de marzo de 2027 en Rabat, a pesar de las críticas que viene recibiendo desde el anuncio de un proyecto abortado de creación de una sociedad comercial abierta a inversores privados.

Pero Infantino se encuentra ahora en una mejor posición para asegurar su reelección después de que la Confederación Asiática de Fútbol lo respaldara el mes pasado.

El actual presidente había declarado anteriormente que contaba con el apoyo de la "gran, gran mayoría" de las asociaciones miembro y había rechazado los llamamientos para que abandonara el cargo. AFP