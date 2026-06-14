Javier Aguirre ayudó a relanzar a Kang-in Lee; ahora amenaza el liderato de México
Después de la remontada sobre Chequia en el debut mundialista de Corea del Sur, los periodistas surcoreanos abandonaron el Estadio Guadalajara hablando de un nombre por encima de cualquier otro. No era el capitán y estrella Son Heung-min, era Kang-in Lee.
El mediocampista del Paris Saint-Germain apareció detrás de casi todo lo bueno que hizo Corea en su debut mundialista. Encontró espacios, aceleró los ataques y dio la asistencia que inició la remontada del 2-1 que dejó a Corea del Sur con sus primeros tres puntos y con la oportunidad de pelear el liderato del Grupo A en su segundo encuentro, ante México, el 18 de junio.
Para los aficionados mexicanos es una de las figuras del PSG, para los periodistas que siguen diariamente a la selección coreana es algo más: el futbolista llamado a liderar el siguiente capítulo de su selección, el relevo natural de Son, quien a sus 33 años vive la parte final de una de las carreras más importantes en la historia del balompié surcoreano.
Una parte de esa historia tiene un protagonista inesperado: Javier Aguirre, seleccionador del rival del jueves.
Hace apenas unos años, Kang-in, de 25 años, era una de las grandes promesas del futbol asiático que buscaba consolidarse en Europa. Había mostrado destellos en Valencia, pero no encontraba continuidad.
El cambio llegó en Mallorca y coincidió con la llegada de Aguirre como entrenador del club español.
Bajo las órdenes del estratega mexicano dejó de ser únicamente una apuesta de futuro para convertirse en uno de los futbolistas más importantes del equipo. Fue allí donde comenzó a construir la versión que después llamaría la atención del Paris Saint-Germain, por el que fichó en julio de 2023 y con el que ha ganado dos Champions League.
La relación entre ambos trascendió los resultados. En Corea del Sur todavía la recuerdan.
Junseong Woo, periodista de Yonhap News Agency, la principal agencia de noticias de Corea del Sur y uno de los medios que marcan la agenda informativa del país, resumió para Sports Illustrated México con una frase que ayuda a entender cómo se percibe ese vínculo.
“Quiero que juegue bien en México porque conoció a su maestro. Así que estará bien”, explicó sobre Kang-in Lee y su relación con Javier Aguirre.
Woo también fue uno de los que colocó a Kang-in en el lugar que la prensa coreana empieza a imaginar para él dentro de la selección.
“Él es el futuro de Corea. Será el próximo capitán”, dijo el reportero de Yonhap.
La idea se repite entre la prensa local desplazada a México para cubrir a una selección que disputa toda la fase de grupos en el país y tiene como base de entrenamiento Verde Valle, en Guadalajara.
Lee Jong-sun, periodista de SBS Korea, una de las principales cadenas nacionales de televisión de Corea del Sur y un medio de referencia en la cobertura deportiva del país, fue incluso más lejos al hablar del futbolista del PSG.
Para Lee, Kang-in no solo representa el relevo natural de Son, es el jugador con mayor proyección de la nueva generación coreana y el Mundial 2026 aparece como el torneo en el que debe terminar de demostrarlo.
“El Mundial 2026 es su momento de brillar”.
Lee también considera que Kang-in tiene potencial para convertirse en el mejor futbolista que ha producido Corea del Sur.
Son sigue siendo el capitán, la figura más popular y el rostro de una generación histórica, pero cada vez son más quienes miran hacia Kang-in cuando piensan en lo que viene después.
Park Geondo, periodista de Star News, medio surcoreano con cobertura de deportes y entretenimiento, también colocó al mediocampista del París entre los nombres que México tendrá que vigilar en Guadalajara.
“Son es el mejor, y creo que el segundo será Kang-in Lee, que juega en el Paris Saint-Germain”.
Para Park, Corea puede lastimar a México no solo por Son, sino por el grupo de atacantes y mediocampistas ofensivos que llega con confianza después de la remontada ante Chequia.
“Será muy difícil para México bloquear la velocidad de los extremos. También son muy buenos disparando desde larga distancia”.
Guadalajara ofreció una muestra de por qué existe esa expectativa. Cada vez que Corea encontró una solución frente al bloque checo, Kang-in apareció. El pase que originó la primera gran ocasión fue suyo, la asistencia para el empate también.
En buena parte del encuentro fue el futbolista que logró ver espacios donde nadie más los encontraba. Mientras Son atraía marcas, Kang-in organizaba el juego. Mientras Son concentraba la atención de las tribunas, Kang-in manejaba el ritmo del partido.
Young-seon Lee, periodista de Kyeongin Ilbo, diario regional surcoreano con influencia en la zona de Incheon y Gyeonggi, puso el único matiz de cautela antes del partido contra México. Para él, Corea también tendrá que lidiar con un factor que el Tri conoce mucho mejor: la altura.
“Parece que el equipo coreano lo tendrá un poco difícil debido al entorno de gran altitud”, señaló.
La advertencia no borra la confianza que dejó la primera victoria, pero sí ayuda a entender el tamaño del reto.
Corea no solo enfrentará a México. Enfrentará al anfitrión, a una afición que puede convertir Guadalajara en territorio mexicano y a un equipo que también ganó en su debut, 2-0 ante Sudáfrica en la inauguración del Mundial.
Por eso, cuando los periodistas coreanos analizan el choque del 18 de junio, muchos terminan hablando del antiguo pupilo del Vasco.
El próximo jueves, Javier Aguirre buscará acercar al Tri a la fase final y conservar el liderato del Grupo A. Del otro lado estará uno de los jugadores que ayudó a impulsar durante su etapa en Mallorca.
El futbolista que Corea imagina como su próximo capitán y que en su país ya es visto como el heredero natural de Son.