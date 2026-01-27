Javier Aguirre, con plaga de nueve lesionados antes del Mundial 2026
Javier Aguirre tiene problemas en la selección mexicana. A 135 días del inicio del Mundial 2026, en el que México será local, tiene a nueve elementos lesionados, de los cuales al menos seis formaban parte de su esquema principal.
El capitán Edson Álvarez, los defensas Israel Reyes, Rodrigo Huescas y Jesús Orozco Chiquete; los mediocampistas Gilberto Mora y Luis Chávez; los atacantes Alexis Vega, César “Chino” Huerta y Santiago Giménez, son los elementos que están fuera de circulación.
De ellos, a los que más extraña el “Vasco” son a Álvarez, el líder del equipo; Israel Reyes, comodín en la zaga que fungía como central y lateral, y a Vega, Chávez y Giménez, quienes regularmente eran titulares en la tercera etapa del técnico con México.
“De momento hoy estamos en enero, falta mucho tiempo aún para el Mundial y tenemos tiempo para recuperarlos a todos (…) Yo les he pedido que estén sanos y jugando, y ya será decisión nuestra tomarlos o no en cuenta”, explicó Aguirre, sobre la baja de sus jugadores, al finalizar la gira del Tri por Panamá y Bolivia.
Luis Chávez, el primero en caer
Luis Chávez fue el primer jugador en lesionarse, en un entrenamiento durante la Copa Oro en junio pasado. El diagnóstico fue someterse a una reconstrucción de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
El primer pronóstico fue hasta ocho meses fuera. Chávez se encuentra desde el 15 de enero entrenándose con su club, el Dinamo de Moscú, cerca de volver a las canchas.
La fecha exacta de su reparación se desconoce, pero si los pronósticos se cumplen, el próximo mes, febrero, ya podría estar de vuelta en competencia, a tiempo para volver a ganarse un lugar en la alineación de Javier Aguirre, que ha usado en su lugar a Marcel Ruiz.
Huescas, la alternativa en la lateral derecha que no fue
Antes de operarse por una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha a principios de octubre, Rodrigo Huescas se había ganado un lugar titular en el FC Copenhague danés, con el que destacaba en el torneo local y la Champions.
Era el líder de asistencias de su club y en la selección mexicana comenzaba a seducir a Javier Aguirre para ser su lateral derecho titular, una posición en la que ha sufrido para encontrar un elemento confiable.
A pesar de que ha acelerado su recuperación, con visitas al Centro de Alto Rendimiento de Ciudad de México, su retorno está vislumbrado, según distintos reportes para mediados de mayo o incluso junio, cuando comenzará el Mundial.
“No creo que Huescas llegue al Mundial, ojalá me equivoque”, señaló Javier Aguirre sobre la recuperación de su lateral.
Sin Rodrigo, Aguirre todavía no ha encontrado una alternativa confiable, Jorge Sánchez y Julián Araujo, se encuentran en un bajo nivel, por lo que en los partidos de enero, el “Vasco” recurrió por primera vez a Richard Ledezma, un mexicoamericano de las Chivas que acaba de recibir el permiso de la FIFA para jugar con México y que en su primer partido, ante Panamá, dio muestras de estar listo para el reto.
Santiago Giménez, una alternativa menos en el ataque
“Santi” es, tal vez, el caso que más le preocupa a Javier Aguirre. El atacante de 24 años era una de sus principales alternativas en ataque, junto a Raúl Jiménez.
Si bien, había sufrido para ser efectivo con el Tri frente al arco, el “Vasco” lo consideraba fundamental para tener variantes en sus formaciones. En seis partidos ha alineado juntos a sus dos artilleros, con buenos resultados al momento.
Sin embargo, una dolencia en el tobillo derecho lo dejó fuera de las canchas desde el 28 de octubre. Primero se pensó que estaría de vuelta en diciembre, que solo requeriría un tratamiento conservador con terapias físicas, pero su club, el Milan, decidió que lo mejor era operarlo.
El ir al quirófano provocó que su período fuera de las canchas se extendiera hasta mediados de abril, según confirmó Massimiliano Allegri, técnico Rossoneri, lo que apenas le daría tiempo para estar listo para los partidos amistosos de mayo, cuando se pretende enfrentar a Brasil, Francia o Argentina, en la parte final de la preparación al Mundial.
Sin “Santi”, Aguirre ha tenido en Germán Berterame y Armando “Hormiga” González a sus principales opciones de recambio y quienes posiblemente ocupen el tercer puesto de delantero en el Mundial, una vez que Giménez vuelva a la actividad.
César “Chino” Huerta, víctima de una pubalgia
El “Chino” Huerta fue otro jugador que ha sido operado por una lesión. En su caso, una pubalgia lo mandó al quirófano a finales de noviembre y de acuerdo con información de su club, el Anderlecht, volvería a jugar a finales de febrero.
Huerta no era titular en el esquema de Aguirre, pero sí un suplente recurrente en la posición de extremo izquierdo, en donde más bajas ha sufrido (Alexis Vega y Gilberto Mora, sus otras opciones, también están lesionados).
El cuerpo técnico del entrenador mexicano se mantiene cerca del proceso de recuperación de Huerta, quien, si vuelve en febrero, tendría varias semanas para llegar con ritmo al Mundial.
“Tenemos una persona que vive en Europa y está cerca de Huescas, el “Chino”, Luis Chávez, se mueve con cada uno de ellos para informarnos", señaló Aguirre.
Orozco Chiquete, una baja en la zaga
Aguirre tenía solo un sustituto ideal para Johan Vásquez, uno de sus centrales titulares, y era Jesús Orozco Chiquete, que como el jugador del Génova es un defensor de perfil zurdo.
Estaba en el camino a ser uno de los jugadores de rol en el Mundial, pero una luxación en el tobillo derecho que requirió una operación en diciembre sepultó sus posibilidades, ya que su recuperación le tomará entre cinco y seis meses.
Aguirre sigue buscando un sustituto de Chiquete y una de las alternativas que ha aparecido es la de Everardo López, central zurdo del Toluca que brilló en el Mundial Sub-20 del año pasado y que, en su primera oportunidad, el partido ante Bolivia, ayudó a dejar el marco en cero.
Alexis Vega, con operación preventiva
Alexis Vega tuvo un final de 2025 complicado. En octubre, sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo que originalmente lo iba a apartar de las canchas de tres a cuatro semanas.
El plan original era perderse solo los últimos dos partidos de la fase regular del Apertura 2025 y estar listo para la Liguilla, pero su recuperación se complicó y estuvo fuera siete semanas.
Para el partido de vuelta de la final, no estaba listo, y a pesar de ello, entró de cambio infiltrado para guiar al Toluca a obtener un bicampeonato, pero en cambio, sacrificó perderse las primeras jornadas del nuevo semestre y los partidos de la selección de enero y febrero.
Para terminar con todos sus males, se realizó una intervención en la rodilla derecha, una limpieza articular, que le permitiría volver a las canchas en marzo, para afrontar los primeros partidos del Toluca en la Copa de Campeones de la Concacaf.
Los especialistas de los Diablos Rojos confían en que este procedimiento hará que Vega no presente más molestias y esté disponible para la fecha FIFA de marzo, en la que México se enfrentará a Portugal, en la reapertura del Estadio Azteca, y el Tri se mida a Bélgica, los últimos amistosos de México antes de la concentración final de abril.
Edson Álvarez, Gilberto Mora e Israel Reyes, los últimos en sumarse a la lista
Edson, “Gil” Mora e Israel Reyes se convirtieron esta semana en las últimas malas noticias para Aguirre de cara al Mundial.
El capitán y líder del equipo, Edson Álvarez, se sumó a la lista de bajas el 25 de enero, cuando recayó de una lesión en el tobillo que venía aquejando desde diciembre.
Los médicos de su equipo, el Fenerbahce, lo ayudaron a continuar con actividad hasta finales de este mes, pero las molestias continuaron, por lo que se le recomendó parar su actividad para evaluar la lesión. Es una baja sensible para Aguirre, que se queda sin el eje de su mediocampo.
A él también se le agrega “Gil” Mora, quien a sus 17 años pinta para ser la principal revelación de México en el torneo. “Morita” abandonó la concentración del Tri para los partidos de enero por una molestia física y se reincorporó a su club, el Tijuana, que aún no ha revelado la gravedad de su lesión y el tiempo que estará de baja.
Mientras que Reyes salió del campo en el partido de Bolivia a los 33 minutos, por un dolor en la cadera. Israel era uno de los jugadores polivalentes que más problemas le resolvía a Aguirre en la zaga, el elemento del América juega de central, pero también de lateral derecho.
Las Águilas aún no han dado a conocer el reporte médico del jugador de 25 años.
Otro que se suma a la lista de futbolistas fuera de circulación es Hirving Lozano, quien busca equipo, luego de que el San Diego FC anunció que no entraba en sus planes para la nueva temporada.
El “Chucky” no ha encontrado acomodo y el tiempo se le agota, ya que las principales ligas cierran su ventana de transferencias el 2 de febrero. En caso de no tener un nuevo club, se arriesga a no tener actividad el primer semestre de 2026.
El panorama luce complicado para estos elementos, pero Aguirre es optimista y va a esperar hasta el último momento que la FIFA le permita dar su lista final para el Mundial, confiado en tener en ella a varios de los nueve lesionados.