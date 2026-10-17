Javier Aguirre debuta en Mestalla con empate y mantiene al Valencia sin perder

Javier Aguirre consiguió su segundo empate consecutivo al frente del Valencia. El equipo igualó 0-0 frente al Athletic Club este sábado 17 de octubre, en la jornada 9 de LaLiga 2026-27, durante la presentación del entrenador mexicano ante la afición de Mestalla.

El resultado permitió a los valencianistas alcanzar seis puntos y mantenerse en el puesto 19, todavía dentro de la zona de descenso. Sin embargo, el conjunto dirigido por el Vasco ha mostrado mayor capacidad para competir desde su llegada, aunque sigue sin convertir esa mejoría en victorias.

Aguirre había debutado con un empate 2-2 como visitante ante el Racing de Santander, en la jornada 8. Ahora afrontaba su primer compromiso en casa frente a un Athletic que, pese a sus dificultades ofensivas, exigió al Valencia durante buena parte del encuentro.

El Valencia resiste el dominio del Athletic Club

El comienzo fue prometedor para los locales. Una jugada posterior a un tiro de esquina terminó con un remate de zurda de Guido Rodríguez que exigió una intervención de Unai Simón.

Sin embargo, el Valencia perdió protagonismo conforme avanzaron los minutos. El Athletic consiguió controlar la posesión y trasladó buena parte del juego hacia el campo valencianista, aunque la defensa local evitó que ese dominio se tradujera en demasiadas ocasiones claras.

El equipo de Aguirre tuvo dificultades para salir con el balón y encontrar a sus delanteros, una de las principales limitaciones que ha mostrado durante el inicio del campeonato.

Pese a ello, César Tárrega y sus compañeros mantuvieron el orden defensivo. El Valencia llegó al descanso sin recibir gol, una circunstancia importante para un equipo que había encajado 15 tantos durante sus primeros ocho encuentros de LaLiga.

El equipo de Aguirre estuvo cerca de llevarse los tres puntos

La segunda mitad presentó un escenario diferente. El Valencia comenzó a encontrar espacios a la espalda de la defensa visitante y generó algunas de sus mejores oportunidades mediante transiciones rápidas.

Arnaut Danjuma tuvo una ocasión clara al minuto 50, cuando recibió el balón dentro del área y disparó desviado por un costado de la portería defendida por Unai Simón.

Poco después, José Luis Gayà también consiguió quedar frente al guardameta español, pero su intento de superarlo con un disparo bombeado fue detenido. La jugada, además, quedó invalidada por fuera de lugar.

El Athletic respondió con una de sus aproximaciones más peligrosas. Robert Navarro intentó sorprender con un remate elevado, pero César Tárrega apareció sobre la línea de gol para despejar de cabeza y mantener el empate.

Con el paso de los minutos, ambos equipos encontraron espacios para atacar. La entrada de David Otorbi dio mayor profundidad al Valencia, que comenzó a acercarse con más frecuencia a la portería rival.

En la recta final, Javi Guerra tuvo otra oportunidad para romper la igualdad. El mediocampista recibió dentro del área y remató desde una posición favorable, pero Unai Simón consiguió detener el disparo.

El Valencia terminó el encuentro sin marcar, aunque también consiguió mantener su portería a cero, una mejoría defensiva respecto al compromiso anterior ante el Racing, cuando recibió dos goles.

Aguirre suma puntos, pero sigue sin ganar

El empate deja al Valencia con seis unidades después de nueve jornadas y prolonga su dificultad para conseguir victorias en Mestalla, donde todavía no gana en la presente temporada.

Para Aguirre, el balance inicial es de dos empates en dos partidos, con dos goles a favor y dos en contra. El mexicano ha conseguido detener provisionalmente la acumulación de derrotas, pero todavía necesita mejorar la producción ofensiva de un plantel que sigue comprometido en la parte baja de LaLiga.

Antes del encuentro, el entrenador había señalado que el equipo debía mostrar una actitud distinta frente a su afición.

“En Mestalla hemos de ser atrevidos y tener personalidad”, aseguró en la conferencia previa al partido.

Su equipo respondió con mayor resistencia y algunas oportunidades para llevarse el triunfo, pero no consiguió marcar el gol que necesitaba.

El Valencia sigue sin salir de los últimos puestos. Aguirre, por ahora, ha comenzado a sumar, aunque su principal desafío continúa siendo conseguir la primera victoria y transformar esos pequeños avances en una recuperación sostenida.