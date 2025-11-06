Javier Aguirre, nominado por la FIFA como Mejor Director Técnico del Año
La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció la nominación de Javier Aguirre, actual director técnico de la Selección Nacional de México, al Premio The Best al Entrenador de Futbol Masculino del Año 2025, reconocimiento que distingue a los estrategas más destacados del mundo.
Con esta nominación, Aguirre hace historia al convertirse en el primer entrenador mexicano considerado para este prestigioso galardón. La FIFA destacó su liderazgo, su gestión al frente del Tricolor y el papel clave que ha desempeñado en el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que México será uno de los países anfitriones.
Durante 2025, el “Vasco” consolidó una etapa de éxito para el conjunto nacional, conquistando dos títulos oficiales —la Copa Oro y la Concacaf Nations League—, además de registrar un récord de 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas en el año.
Aguirre comparte nominación con figuras de talla internacional como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool), seleccionados por un panel de expertos internacionales.
La votación para los The Best FIFA Football Awards 2025 estará abierta del 6 al 28 de noviembre a las 18:59 horas (tiempo del centro de México), a través del portal FIFA.com/The-Best-FIFA-Football-Awards-2025. El sistema de votación otorga el mismo peso (25%) a cuatro grupos: entrenadores y capitanes de selecciones nacionales masculinas, periodistas especializados y aficionados registrados en el sitio oficial de la FIFA.
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) celebró la nominación como un motivo de orgullo nacional, resaltando que representa un reconocimiento al trabajo y prestigio que tanto la Selección Nacional como su director técnico han alcanzado en el ámbito internacional.