Javier Aguirre consiguió su segunda victoria al frente del Valencia y sacó provisionalmente al equipo de la zona de descenso de LaLiga, después de vencer 1-0 al Rayo Vallecano este sábado 21 de noviembre, en la jornada 13 del campeonato español.

El resultado permitió que Valencia pasara del penúltimo al decimoséptimo puesto, con 12 puntos, uno por encima del Levante (11), que ahora ocupa la primera posición de descenso. Por debajo también se encuentran Elche (10) y Málaga (5), aunque los tres tienen un partido menos que el conjunto valencianista.

El triunfo llegó después de la derrota 3-0 contra Real Madrid y significó la segunda victoria del entrenador mexicano en seis partidos de Liga desde que asumió el cargo en septiembre.

Copete marca en su regreso y le da tres puntos al Valencia

El protagonista fue José Manuel Arias Copete, quien volvió a disputar un partido de Liga después de 272 días de ausencia por una lesión de rodilla que requirió dos operaciones.

El defensor español abrió el marcador al minuto 41, cuando aprovechó un tiro de esquina cobrado por Javi Guerra para conectar un cabezazo que terminó en la portería del Rayo Vallecano.

La anotación llegó después de una primera mitad en la que los locales generaron varias oportunidades, principalmente mediante Jorge de Frutos e Isi Palazón, pero no consiguieron superar al guardameta Stole Dimitrievski.

Valencia resiste y consigue su primera victoria sin recibir gol desde octubre

El segundo tiempo exigió mayor trabajo defensivo al conjunto de Aguirre. Rayo Vallecano terminó con 21 disparos, cinco de ellos a portería, frente a 11 remates y tres a puerta del Valencia.

La oportunidad más clara para los madrileños llegó al minuto 79, cuando Unai López estrelló un disparo en el travesaño. La jugada estuvo cerca de borrar la ventaja conseguida por Copete.

Aguirre respondió con modificaciones para proteger el resultado, incluido el ingreso de Mouctar Diakhaby por el autor del gol al minuto 73.

La victoria también permitió al Valencia igualar los 12 puntos del Rayo, aunque permanece por debajo debido a su diferencia de goles de -11, frente al -7 del conjunto madrileño.

El siguiente compromiso será ante Osasuna el 29 de noviembre, otro rival directo que actualmente suma 12 unidades.

Para Aguirre, acostumbrado a asumir equipos comprometidos con el descenso en España, el triunfo representa un primer paso para recuperar terreno. Sin embargo, con apenas un punto de ventaja sobre la zona roja y varios rivales con encuentros pendientes, la permanencia todavía está lejos de resolverse.