Jenni Hermoso cambia la narrativa de la "Liga Exótica" de México
Cuando Jenni Hermoso emigró a la Liga MX Femenil, en su país, España, pensaban que venía a retirarse con 32 años a una "Liga Exótica”, como la llamaron en redes sociales aficionados y algunos periodistas. Tres años después, la campeona del mundo cambió la narrativa.
Llegó como la goleadora histórica del FC Barcelona, que en ese entonces comenzaba su dominio en Europa, y de la selección española, que un año después ganó el Mundial.
“Cuando me decían que venía a México, decían que venía a una Liga Exótica. Nadie va a saber que esto es diferente. Mira el estadio, hay 40 mil personas que no paran de animar y no se van. Tienen que vivirlo para comprobarlo”, señaló Hermoso, luego de ganar su primer título en México, el Apertura 2025, el séptimo en la historia de Tigres.
A su llega en julio de 2022, fichada por Pachuca, la competición apenas vivía sus primeros cinco años de vida, mientras que la liga ibérica cumplía 34 años.
La Liga MX Femenil nació como profesional y es la más potente de América Latina. Además, los 18 clubes suelen jugar en los mismos estadios de los clubes masculinos. Las transmisiones rompen récords desde su fundación, en la última final se estima que más de 10 millones de personas siguieron la transmisión.
Mientras que la liga española vive un momento complicado. Un análisis del diario El País publicó en las primeras 10 jornadas de la actual temporada se promedian 1,227 personas en los estadios; en el Clausura 2025, la liga mexicana promedió 2,084 asistentes por inmueble.
"La Liga Exótica la verdad que aquí no está. Decían que venía a un sitio en el que el futbol y las aficiones no existían. Me encantaría que la gente de España pudiera vivirlo, ojalá que con mi presencia aquí se dé mucho más a conocer porque se tiene que aprender mucho de esta liga y de la liga mexicana, no tengo duda”, afirmó al defender su fichaje por las Tuzas, su primer club en el país tricolor.
Lo que más le llamó la atención a Hermoso de México son las instalaciones, ya que en el caso del Pachuca y Tigres, se entrenan en las mismas que las de los hombres, y también juegan en los mismos estadios, algo que no pasa en España.
El efecto Jenni Hermoso
Desde su fichaje en 2022, Hermoso ha provocado una oleada de futbolistas españolas y europeas a la competición. En su mismo torneo, aterrizó otra multicampeona con el Barcelona, la central Andrea Pereira, quien estuvo en el América dos años, hasta salir al Pachuca, en donde se mantiene hasta ahora.
“La liga ha crecido mucho desde que llegué (agosto 2022). Traer futbolistas extranjeras aporta nuevas ideas y hace que todo crezca. Con tanta jugadora española y alguna más que vendrá, la liga mexicana ya es una opción en mi país”, confesó Pereira. Junto con “Pere” arribó la centrocampista francesa Aurelie Kaci, ex del Real Madrid, también a las Águilas.
Luego de ello, la voz se empezó a correr. Lucía García, compañera de Hermoso en la selección, llegó en 2024. El América añadió más talento español: Irene Guerrero y Sandra Paños (2024) y Bruna Vilamala (2025); las últimas dos son ex blaugranas.
“Yo quería volver a ser titular, seguir creciendo. América me ofreció eso: sentirme importante otra vez”, declaró Paños, ex portera del Barcelona, a Sports Illustrated México.
Es un síntoma común entre las españolas que han apostado por la Liga MX, vienen de perder protagonismo en sus clubes o desencantadas de sus competiciones, y ven en México la oportunidad de jugar en los mismos estadios de clubes masculinos ante miles de hinchas.
Hermoso comenzó la oleada y la continúa; es una de las principales promotoras de una competición que en 2027, año del Mundial de Brasil, cumplirá una década. Cambia la narrativa.
Cada que le preguntan, afirma que la mexicana es una gran competición. A pesar de sus críticos, su objetivo es mantenerse en el país tricolor y comprobar que se puede seguir compitiendo al máximo nivel.
Por lo pronto, fue llamada por su selección para disputar la final de la Liga de Naciones ante Alemania, lo que comprueba que su nivel sigue vigente para "La Roja".