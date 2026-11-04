Jesús de Miguel, más allá del futbol: las historias que dejó entre quienes lo conocieron

A los 16 años, Jesús de Miguel quería viajar a Tenerife, pero sus padres le pusieron una condición: aprobar todas sus materias. Trece años después, el delantero madrileño llegó a la isla como futbolista del club. La anécdota, recogida por la Cadena SER, resume parte de la historia de un jugador que construyó su carrera a partir de la constancia.

Conocido como Demi, De Miguel falleció este 3 de noviembre a los 30 años, un día después de sufrir un golpe durante el partido entre el Tenerife y el Andorra. Su muerte provocó numerosas muestras de cariño de compañeros, entrenadores y personas que lo conocieron dentro y fuera del futbol.

“Era un encanto de chico. Más que un jugador, era mi amigo. Luchó como nunca para conseguir ese sueño”, recordó Fran Garrido, quien lo dirigió en el Internacional de Madrid.

En sus primeros años como futbolista, De Miguel también enfrentó una lesión de menisco. Su entrenador en Unión Adarve, Jorge González “Astu”, recordó que, pese a tener pocas oportunidades de jugar, Jesús acudía todos los días a entrenar “con una sonrisa”. Lo describió como un futbolista luchador, trabajador y profesional, según un testimonio recogido por AS.

Su carrera lo llevó por las categorías inferiores del CDE Lugo Fuenlabrada y del Leganés, antes de pasar por el Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, CDA Navalcarnero y Unionistas de Salamanca. Fue parte de cuatro ascensos, con el Internacional, Navalcarnero, Castellón y Tenerife.

🖤 Jesús de Miguel, por siempre en nuestros corazones pic.twitter.com/MiTJXOOrhg — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 4, 2026

Su etapa en el Castellón marcó uno de los momentos más importantes de su trayectoria. En tres temporadas anotó 25 goles y, durante la campaña 2023-24, fue el máximo goleador del grupo II de Primera Federación, con 16 tantos y seis asistencias en 38 partidos, para contribuir al ascenso del equipo a Segunda División.

En 2025 fichó por el Tenerife, donde se presentó como “un delantero trabajador, de equipo”. Durante la temporada 2025-26 marcó 11 goles. En una entrevista con la Cadena SER, De Miguel resumió su manera de entender el futbol: “Nada en la vida es fácil. Habrá momentos buenos como el de ahora, habrá momentos malos y regulares. Es un camino que hay que atravesar”.

También contó que siempre llevaba un libro en la mochila, que le gustaba el pádel y que se definía como “un fanático del futbol”. Cuando hablaba de sus logros individuales, prefería destacar los colectivos: “Si el equipo gana me voy contento a casa”.

Uno de sus mejores recuerdos, más allá de los goles

Durante su etapa en Castellón, el hijo del periodista Bruno Alemany sufrió una lesión que le impedía jugar futbol. Al enterarse, Jesús le grabó un video para animarlo e invitó a otros compañeros a hacer lo mismo.

“No solo grabó el suyo, sino que remó para que más jugadores del Castellón lo hicieran”, recordó Alemany.

Fernando Román, amigo y excompañero en Unionistas de Salamanca, también compartió recuerdos personales del delantero, a quien agradeció por haberlo ayudado en algunos de sus momentos más difíciles.

Entre las experiencias que vivieron juntos mencionó un viaje a Punta Cana, las comidas y cenas que compartieron, el tiempo con sus hijas y su afición por los "escape rooms".

“No te consideraba un amigo, te consideraba uno más en mi familia”, escribió Román.

Su exentrenador Luis Gómez, conocido como Chiqui, también destacó las ganas de trabajar y mejorar que acompañaron a De Miguel durante su carrera.

Tras su fallecimiento, Fran Sol, delantero del Hércules, impulsó una recaudación de fondos para apoyar a su familia. De Miguel deja a su pareja, María, y a su hija, Carla.

El Tenerife lamentó su muerte con un mensaje en el que aseguró que “no hay palabras de consuelo” ante una noticia que dejó “un sentimiento repleto de tristeza”. El club también expresó su apoyo a la familia y pidió respeto a la privacidad de sus seres queridos.

En una de sus últimas entrevistas, De Miguel había hablado del futuro con la misma actitud que lo acompañó durante su carrera: “Uno nunca sabe. Ya veremos qué depara la temporada; ojalá sea como esta, con muchos éxitos y goles”.