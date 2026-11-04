Jesús Owono rompe el silencio tras muerte de De Miguel: 'Son los días más difíciles de mi vida'

Jesús Owono, portero del FC Andorra, rompió el silencio este miércoles tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien falleció a los 30 años después de un choque entre ambos futbolistas durante el partido de la Segunda División española disputado el lunes.

A través de un comunicado difundido por su club, el guardameta ecuatoguineano expresó su dolor por lo ocurrido.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, señaló.

El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, cuando Owono salió a disputar un balón y golpeó con la rodilla en el pecho a De Miguel. El delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio sobre el terreno de juego y fue trasladado a un hospital después de recibir maniobras de reanimación.

El árbitro expulsó al portero del Andorra y el encuentro fue suspendido. De Miguel permaneció hospitalizado hasta la mañana del martes, cuando el Tenerife confirmó su fallecimiento.

“Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, agregó Owono.

La Policía Nacional española abrió diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que la investigación se inicia de oficio ante cualquier fallecimiento por causas no naturales, sin que ello implique que se haya determinado una responsabilidad penal.

El guardameta también se refirió a las cuestiones que deberá afrontar después de lo sucedido.

Avui, abans de començar l’entrenament, ens hem aturat per recordar Jesús de Miguel i expressar el nostre condol a la seva família i a tot el CD Tenerife.



Descansa en pau, Jesús. pic.twitter.com/frmgizEOLj — FC Andorra (@fcandorra) November 4, 2026

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, expresó.

Owono ha recibido numerosos mensajes de odio en redes sociales desde el incidente, mientras que compañeros del Andorra han manifestado públicamente su apoyo al portero.

El FC Andorra aseguró que continúa profundamente afectado por la muerte del futbolista del Tenerife y cerró su comunicado con una petición de máxima sensibilidad y respeto.