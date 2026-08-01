JJ Watt, ex NFL, presenta su propio diseño que vestirá al Burnley FC, del que es copropietario
La carrera de JJ Watt como profesional terminó hace ya cuatro años, pero eso no quiere decir que se mantiene lejano al deporte. En los últimos años, se le ha visto involucrado tanto en la NFL como en el futbol, principalmente en Europa, siendo uno de los copropietarios del Burnley FC, adentrándose con el club que hasta en el diseño de la equipación se vio envuelto.
El pasado 31 de julio el Burnley reveló el que será su uniforme de visitante para la temporada 26/27, en donde estará de regreso en la Championship después de descender la temporada pasada de la Premier League.
El equipo busca darle la vuelta a la página y pensar rápidamente en regresar a la élite del futbol inglés, por lo que mostrará una nueva cara en la temporada a comenzar, y lo hace con sus dos nuevas equipaciones, una de ellas con un color base crema con detalles en vino, diseñada por la leyenda de los Houston Texans, JJ Watt.
Como el propio ex jugador señala, la creación de esta playera viene gestándose desde hace dos años, en donde tanto Watt como Castore, marca que viste al club, trabajaron de la mano para traer la identidad, historia, y vínculo con la afición del Burnley a la camiseta.
"Desde el primer día, no quería que fuera una camiseta de fútbol cualquiera. Quería crear algo que representara la esencia del Burnley. Como he dicho muchas veces, este club existía mucho antes de mi llegada y seguirá existiendo mucho después de mi partida. Pero durante este tiempo, mi objetivo es honrar su glorioso pasado y, al mismo tiempo, guiarlo hacia un futuro más brillante; estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos creado juntos, y espero que la luzcan con orgullo durante muchos años más" comentó JJ.
Identidad con el club
Watt lideró el proyecto de esta nueva camiseta, desde los colores hasta el regreso del histórico escudo del equipo, el cual no se veía desde el 2009 y que los aficionados pedían temporada tras temporada; el diseño incluye patrones inspirados en la arquitectura de Gawthrope Hall, sede de entrenamiento del Burnley, así como una tipografía interna basada en los programas de los partidos de las décadas de los 60s y 70s.
Combinando con la playera están también los pantalones cortos granates y las medias color crema, todo diseñado por el ex futbolista estadunidense, que considera al Burnley como su segunda casa.
“En todos mis años trabajando en el deporte de élite, nunca había visto a un propietario tan involucrado en el proceso de diseño. Watt cuestionó cada decisión, escuchó atentamente a los aficionados y se preocupó profundamente porque cada detalle fuera perfecto. Nuestro equipo trabajó en estrecha colaboración con él y el Burnley durante casi dos años, y estamos orgullosos de haber hecho realidad su visión, creando una equipación que cumplió con las exigentes especificaciones que JJ y el club establecieron desde el primer día”, expresó Tom Beahon, cofundador y director ejecutivo de Castore.
La camiseta fue presentada con un video promocional en donde se puede ver a Watt en los alrededores de Burnley mientras conduce un tradicional camión de reparto de leche. Los aficionados podrán ver también un detrás de cámaras del proceso de creación que tardó hasta dos años en concluirse a través de su canal de Youtube.
Comprometido con la causa
Desde que se unió al Burnley en 2023 como copropietario minoritario y miembro de la junta asesora del club, JJ Watt ha estado involucrado al 100 por ciento con el equipo, visitando frecuentemente las instalaciones para charlar con los jugadores, además de que activamente busca conectar la identidad del club en el mercado estadunidense.
A pesar de ello, su intención de involucrarse con otros equipos no se queda ahí, pues de la mano del grupo inversor ALK CAPITAL, liderado por el presidente del Burnley, también se volvió accionista del RCD Espanyol en la liga española.