João Pedro ya es sensación en México: líder de goleo y figura de San Luis
Ocho goles en nueve partidos, líder de goleo del Apertura 2025 y la sensación inesperada de la Liga MX. Así irrumpe João Pedro en México, un delantero que llega desde Europa con más de 80 tantos en la Serie A y que hoy escribe una nueva página con Atlético de San Luis.
Su presente inmediato atrapa titulares, pero su historia viene de más lejos: crece en Ipatinga, a 240 km de Belo Horizonte, Brasil; encuentra su casa deportiva en Cerdeña, Italia, donde se vuelve capitán del Cagliari y reconoce públicamente que “Sardegna è casa mia”.
Ahí forma familia, ahí se naturaliza italiano y allí vive tanto sus años más gloriosos como su noche más amarga, la del descenso en 2022 que todavía recuerda como “la partida que habría querido rejugar”.
João Pedro aterriza en San Luis y motiva la pasión del Apertura 2025. En nueve fechas ya aparece al frente de la tabla de goleo, en tres partidos anotó doblete, en dos más un gol, lo cual representa una cifra de nueve goles en cinco partidos. En cuatro de ellos se fue sin marcar.
Su arranque no es un destello aislado: resuelve partidos y sostiene una cadencia que lo coloca en la conversación del torneo. Los recuentos de la jornada confirman el liderato con ocho tantos después de su doblete en Torreón, la postal que consolida su impacto inmediato en México.
Para dimensionar su paso, vale la referencia a los campeones goleadores más cercanos. En las últimas cinco temporadas de Liga MX, los cetros se quedan así:
Torneo
Jugador
Goles
Clausura 2025
Joa Paulo Díaz (Toluca) José Raúl Zúñiga (Tijuana)
12 goles
Apertura 2024
Joa Paulo Díaz (Toluca)
13 goles
Clausura 2024
Salomón Rondón (Pachuca)
8 goles
Apertura 2023
Harold Preciado (Santos)
11 goles
Clausura 2023
Henry Martín (América)
14 goles
Apertura 2022
Nicolás Ibáñez (Pachuca)
11 goles
Clausura 2022
André-Pierre Gignac (Tigres)
11 goles
Apertura 2021
Nicolás López (Tigres)
9 goles
Clausura 2021
Pedro Alexis Canelo (Toluca)
11 goles
Apertura 2020
Jonathan Rodríguez (Cruz Azul)
12 goles
Con 8 en 9 jornadas, João Pedro ya iguala el total del campeón del Clausura 2023-2024 y se mantiene a tiro de las mejores coronas recientes (13 y 14). Si sostiene su media, entra en rango de los títulos de goleo más altos de este ciclo corto.
Para entender qué tan alto se mide su presente hay que ponerlo frente a la historia. El listón máximo en un torneo corto pertenece a José Saturnino Cardozo: 29 goles en el Apertura 2002, cifra que permanece como la cumbre moderna del gol en Liga MX. Ese récord sirve de horizonte para cualquier artillero que arranca encendido y marca la distancia entre un gran semestre y una campaña legendaria.
La foto comparativa de arranques también da contexto. En el Clausura 2018, Djaniny Tavares llega a 10 goles en 7 jornadas, un ritmo feroz que incluso supera el paso inicial del propio Cardozo en 2002; ese antecedente muestra que un pico temprano puede sostener carreras por el título de goleo, pero que alcanzar los 29 exige constancia quirúrgica semana a semana. Con 8 en 9, João Pedro entra a esa franja donde el margen ya no admite baches: cada fecha se vuelve una cuenta regresiva para ver si la curva se mantiene.
Si la comparación se abre a los grandes nombres que han pasado por la liga, el campeón absoluto lo encabeza Evanivaldo “Cabinho” con 312 goles históricos, seguido por Carlos Hermosillo con 294, Jared Borgetti con 252 y el propio Cardozo con 249.
Esos totales de carrera describen décadas, no semestres y ayudan a dimensionar que lo de João Pedro hoy compite con el reloj corto del torneo más que con las cifras eternas; aun así, su ritmo lo proyecta hacia una pelea seria por el cetro de goleo de este Apertura.
Con todo sobre la mesa, la comparación queda clara: João Pedro firma un comienzo que México asocia con los semestres memorables, lidera el goleo tras nueve fechas y se mide contra la vara más exigente que conoce la liga, la de 29 de Cardozo. Si mantiene la cadencia y repite noches de doblete, su nombre deja de vivir en la tabla semanal y empieza a dialogar con las mejores rachas que recuerdan los torneos cortos.
En ese punto se abren dos historias paralelas: la del presente inmediato de San Luis y la de un delantero que, recién llegado, ya obliga a revisar los archivos. Aunque no le haya metido goles a los líderes, hoy tiene la oportunidad de meterle gol al tricampeón de México, América, y que su nombre resuene más alto en México.