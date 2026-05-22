Jordan Carrillo volvió a sentirse importante en Pumas y hoy sueña por ir al Mundial 2026
Hace no mucho, Jordan Carrillo parecía encaminado a convertirse en otra de esas promesas del futbol mexicano que explotan pronto, cargan con expectativas antes de tiempo, pero que se pierden en el camino antes de los 25 años.
Hoy jugará una final con Pumas, está en la prelista de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 y atraviesa probablemente el mejor momento de su carrera. Pero el cambio empezó mucho antes de los goles.
Lo hizo cuando volvió a sentirse importante, porque Jordan nunca dejó de tener condiciones, pero sí perdió confianza en sí mismo.
El Santos Laguna lo formó como una de las apuestas fuertes de una cantera que en los últimos años produjo futbolistas constantemente para Liga MX y el Tri. Incluso terminó convirtiéndose en el primer canterano del club cedido al Sporting de Gijón, también parte de Grupo Orlegi.
Parecía el siguiente paso lógico, sin embargo, en Europa todo empezó a frenarse.
Volvió a Santos, perdió continuidad y poco a poco dejó de tener peso dentro del equipo. En el Clausura 2024 todavía superó los mil minutos en Liga MX; un año después, antes de salir rumbo a Pumas, apenas había jugado 356 minutos en el Apertura 2025.
Pasó de aparecer como una de las caras del proyecto lagunero a perder espacio en la rotación, y ahí apareció una cesión a Pumas.
“¿Qué cambió de Santos a Pumas? La confianza que me dio Efraín, eso fue lo principal. Tener minutos, sentir que me toman en cuenta y poder demostrar mi juego. Al final, teniendo minutos agarré confianza y pude mostrar más de lo que hago dentro de la cancha”, aceptó Carrillo.
En el Club Universidad volvió a soltarse, a encarar, a pedir la pelota y a jugar con la sensación de que un error no lo iba a sacar de la convocatoria la siguiente semana.
“Me siento feliz con las cosas que he hecho. Me siento con confianza e ilusión por lo que viene. Pumas me ha brindado muchas cosas y me siento contento aquí. Eso se refleja en la cancha, con la afición y con todo lo que estoy viviendo”.
El propio Carrillo reconoce que ese cambio de dio en gran parte por Efraín Juárez, entrenador del equipo felino.
“Efraín ha hablado mucho conmigo, me ha motivado mucho y me exige mucho. Al final necesito eso para hacer las cosas bien. Me ha dado confianza, oportunidad y yo la he tomado. Me siento enfocado, con más ganas y queriendo demostrar más de mi juego”, institió el jugador de 24 años.
Ni siquiera él esperaba recuperar tan rápido el nivel que parecía haberse perdido entre Santos y España.
“No pensaba que tan rápido pudiera volver a mi nivel. Me siento feliz por eso. Efra me ha exigido muchísimo y creo que ese ha sido el motivo de lo que estoy haciendo ahora”, afirmó.
Gracias a ello regresó el futbolista que Santos imaginaba exportar a Europa. En apenas su primer torneo con Pumas ya suma 969 minutos y 14 titularidades en fase regular. Pero en dond explotó todo fue en la Liguilla.
Jordan acumula tres goles y una asistencia en cuatro partidos de fase final. Le marcó dos veces al América, en cuartos, y después apareció otra vez contra Pachuca, en semifinales, con el gol que clasifició a Pumas a la final.
“Cuando fue la falta sabía dónde ponerla y cuando entró fui muy feliz, porque sabía que era el pase a la final”, recordó sobre el gol ante los Tuzos.
Con eso también volvió a acercarse al radar de la selección mexicana. Hace meses parecía lejos de cualquier conversación rumbo al Mundial 2026, hoy vuelve a aparecer en la mente de Javier Aguirre.
En realidad, Jordan nunca desapareció del todo de selección. Debutó con el Tri mayor en 2022 con Gerardo Martino y pasó prácticamente por todas las categorías juveniles nacionales. El problema nunca fue el talento, sino la falta de regularidad. Eso también cambió en Pumas.
“Somos un grupo muy unido. Todos nos ayudamos, siempre hacemos todo juntos y eso al final se refleja. Estoy contento de que las cosas se estén dando porque además todos los compañeros son humildes y eso me gusta mucho”, afirmó.
Hace poco más de un año intentaba recuperar lugar en Santos después de Europa. Hoy vuelve a soñar con regresar al Viejo Continente.
“La ilusión de regresar a Europa nunca la pierdo. La tengo siempre en la mente. Tengo que trabajar el día a día, demostrar mi nivel y ese sueño nunca se me va a ir”.
Pero antes de pensar otra vez en Europa, Jordan Carrillo recuperó algo mucho más importante para su carrera: volver a sentirse protagonista.