Jornada 3 del Clausura 2026: Lo Bueno, lo Malo y lo Feo; Chivas sigue invicto
El Clausura 2026 disputó este fin de semana su tercera jornada, que dejó más claro el panorama de los equipos con mejor inicio en el campeonato.
Las Chivas son el único cuadro que mantiene marca perfecta y es líder con nueve puntos, mientras que en lado opuesto su máximo rival, el América, no ha ganado ni marcado goles en un campeonato que entrará en una pausa de una semana por los partidos de la selección mexicana, que enfrentará el jueves a Panamá y el domingo a Bolivia.
Lo Bueno: Las Chivas de Milito, el mejor equipo del arranque
En la Jornada 3, las Chivas vencieron por 2-1 al Querétaro, ante el que tuvieron ocho tiros a gol, gracias a su estilo de juego de asociaciones y pases cortos, que ayudan al equipo a llegar al área rival.
La apuesta de Gabriel Milito también pasa por la presión alta cuando pierden el balón, con el objetivo de recuperarlo lo más pronto posible, eso les permite dominar la posesión: ante los Gallos tuvieron un 67 por ciento.
La otra buena noticia es que el primer tanto fue obra de Armando “Hormiga” González, quien llegó dos dianas en el certamen y se mantiene en buen momento, luego de ser uno de los tres campeones de goleo del Apertura 2025.
González está empatado en el primer lugar de los máximos anotadores del Clausura junto a otros nueve jugadores, además de que hiló su sexto partido consecutivo de fase regular marcando en el Estadio Akron, casa de las Chivas.
En este semestre, las victorias del Guadalajara han sido ante Pachuca (2-0), FC Juárez (0-1) y la del Querétaro. Son el segundo conjunto que más tantos ha marcado, cinco, pero la mejor defensa, con apenas un gol recibido.
Las Chivas parecen en imparables en un Clausura en el que sueñan con romper su racha de casi una década sin ser campeones en la Liga MX, tiempo en el que el Toluca las empató en títulos, con 12, la segunda máxima cantidad en la historia, y el América las dejó atrás con 16.
Lo Malo: El América, sin encontrar el rumbo en el Clausura
En los últimos tres torneos, el América tenía un promedio de gol luego de las primeras tres jornadas de cinco tantos, pero el poder ofensivo del pasado desapareció en el inicio de este Apertura, en el que las Águilas no han anotado ni ganado.
En la tercera jornada, empataron sin goles ante el Pachuca, en un duelo en el que apenas generaron dos tiros con dirección a portería.
El conjunto más ganador de la Liga MX atraviesa por una crisis de juego ofensivo, apenas lleva cinco tiros a gol en tres encuentros; ninguno ha sacudido las redes. André Jardine ha probado con diferentes alternativas ofensivas, pero ni Raúl Zúñiga, ni Rodrigo Aguirre o Víctor Dávila, los ejes de ataque que ha utilizado, han terminado con la mala racha.
Salvo Zúñiga, Aguirre y Dávila habían estado en los dos anteriores semestres, el que falta en la ecuación es Henry Martín, el goleador del tricampeonato, que ha sufrido distintas lesiones que no le permiten ser regular desde el Clausura 2025.
Además, en este mercado de fichajes, el América solo fichó a Rodrigo Dourado, un mediocampista defensivo; al lateral Aaron Mejía y a portero Fernando Tapía, pero se olvidó reforzar su ataque. Jardine, en vez de preocuparse, es optimista.
“Que se preparen para fuertes emociones. A partir de la Jornada 4, se verá al América que buscan. Hoy hay una confirmación: faltan detalles, movimientos, más confianza y certeza. Desde la Jornada 4, el América regresa con toda su fuerza, con objetivos grandes y con hambre”, advirtió el estratega brasileño, luego del empate con Pachuca.
Lo Feo: Mazatlán inicia su último torneo como el equipo más goleado de la Liga MX
El Mazatlán FC vive el último torneo de su corta historia que comenzó en 2020, como el cuadro más goleado del Clausura 2026, al recibir nueve goles en tres jornadas.
Cinco de ellos se los encajó el Monterrey en esta fecha. Los Rayados acabaron con los Cañoneros, que previo a su certamen de despedida se deshicieron de sus mejores elementos: Nicolás Benedetti, quien era el cerebro ofensivo; Daniel Gutiérrez, el guardameta titular, y Bryan Colula, de los líderes en la defensa.
Junto con ello, el entrenador Robert Dante Siboldi prefirió renunciar, antes de afrontar un campeonato con varias bajas y sin refuerzos. En su lugar, entró Christian Ramírez, quien estaba al frente del equipo sub-23.
Los mazatlectos son últimos de la clasificación, tras sufrir derrotas de FC Juárez (1-2), Puebla (2-1) y la del Monterrey (1-5). Pinta para ser un semestre largo y sufrido para un Mazatlán, que al acabar el Clausura 2026 le venderá su lugar en la Liga MX al Atlante.