Jornada 5 del Clausura 2026: Lo Bueno, lo Malo y lo Feo
La quinta jornada del Clausura 2026 mantuvo a las Chivas como el líder invicto del torneo, sin embargo dejó notas negativas, unos Pumas que siguen viviendo horas bajas y un Santos Laguna que no levanta.
A continuación, Sports Illustrated México te comparto lo Bueno, lo Malo y lo Feo del semestre, que se acerca a la mitad de su fase regular.
Lo Bueno: Chivas y su inicio goleador
Las Chivas de Gabriel Milito no solo dominan la clasificación, sino que son el mejor ataque del campeonato con 10 goles y un Armando “Hormiga” González que sigue en la lucha por repetir como el máximo anotador del certamen, al marcar de penalti el gol del gane ante Mazatlán.
En una época en la que los mejores artilleros de la Liga MX son extranjeros, el Guadalajara de Milito tira esa máxima y tiene entre los mejores goleadores a González, el segundo mejor anotador con cuatro tantos (a uno del líder Joao Pedro), y a Daniel Aguirre con 2, la cuarta mejor cantidad.
Con 15 puntos de 15 posibles, el cuadro rojiblanco se aseguró, luego de vencer por 1-2 al Mazatlán, estar al menos una jornada más en la cima, aunque pierda en el Clásico Nacional el sábado ante el América, la primera gran prueba para el Rebaño en el Clausura.
Lo Malo: Los Pumas dejan ir el triunfo y la presión aumenta para Juárez
Efraín Juárez atraviesa uno de los peores momentos de su gestión como entrenador de Pumas, que sumó presión por el empate 2-2 de último minuto ante el Atlas.
Desde su llegada, la directiva le dio las llaves de la institución, dijo de baja a jugadores fundamentales en el esquema de su antecesor, como Leo Suárez, para traer a futbolistas que se adecuen a su estlo de juego.
En total, han sido casi 13 millones de dólares, según cifras de Transfermarkt, los que han gastado los universitarios para fortalecer el equipo de Juárez, quien a pesar de ello no ha logrado éxitos en el campo: guió a los felinos a eliminaciones en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf y en dos rondas de repechaje en la Liga MX.
En este semestre, los Pumas se mantienen invictos con marca de dos victorias y tres empates, en el quinto lugar, sin embargo, la goleada de 4-1 que les propinó el San Diego FC el miércoles pasado en el partido de ida de la primera ronda de la Concacaf, y dejar escapar la victoria ante el Atlas al minuto 90, han hecho que aumente la presión para Juárez, por el que, según reportes, tendría cerca el fin de su proceso e incluso sustitutos: Guillermo Vázquez o Robert Dante Siboldi.
Lo Feo: Santos y su mala racha de 31 partidos sin ganar como visitante
El Santos Laguna sigue viviendo horas bajas. Ahora, con la goleada de 5-1 que le propinaron los Tigres UANL, llegaron a 31 partidos sin ganar como visitantes en la Liga MX, una mala racha que los tiene sin jugar Liguilla desde el Apertura 2023 y en este Clausura, en penúltimo lugar de la tabla.
Al mando del entrenador español Francisco Rodríguez acumulan una marca de un empate y cuatro derrotas, con solo un punto, apenas uno más que el colero Mazatlán FC.
Además, son la peor defensiva, con 17 tantos permitidos, con apenas cinco dianas marcadas, la cuarta peor cifra. Parece que será otro torneo complicado y largo para los de Grupo Orlegi.