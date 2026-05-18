José Mourinho volvería al Real Madrid: acuerdo verbal y espera por elecciones retrasan el anuncio
José Mourinho está cada vez más cerca de regresar al banquillo del Real Madrid. Diversos reportes, encabezados por ESPN Brasil, señalan que el técnico portugués ya alcanzó un acuerdo verbal con el club español para iniciar una segunda etapa en el Santiago Bernabéu a partir de la próxima temporada.
De acuerdo con la información, Mourinho firmaría un contrato por dos años y el Benfica recibiría una compensación cercana a los siete millones de euros por la ruptura anticipada de su vínculo contractual. Aunque todavía no existe firma oficial, el entendimiento entre ambas partes estaría prácticamente cerrado.
El entrenador portugués ya se habría despedido del plantel del Benfica tras finalizar la temporada en Portugal, donde terminó invicto en liga, aunque únicamente pudo asegurar el tercer puesto del campeonato.
La llegada de Mourinho aparece como una respuesta del club blanco a una temporada turbulenta. Tras la salida de Xabi Alonso en enero después de perder la Supercopa de España frente al Barcelona, el proyecto encabezado por Álvaro Arbeloa no logró estabilizar al equipo ni en LaLiga ni en Europa.
Sin embargo, el anuncio oficial todavía no tiene fecha definida. El Real Madrid atraviesa actualmente un proceso electoral interno y eso podría retrasar la presentación del técnico portugués. Varias fuentes apuntan a que Florentino Pérez esperará a resolver el panorama presidencial antes de oficializar cualquier movimiento importante dentro del club.
Incluso, reportes señalan que el empresario Enrique Riquelme analiza presentar una candidatura contra Florentino Pérez, escenario que obligaría al club a esperar el cierre del proceso electoral antes de confirmar a Mourinho.
También existe incertidumbre alrededor del futuro de Arbeloa. Dentro de la directiva madridista hay sectores que desean mantenerlo dentro de la estructura deportiva del club, aunque todavía no está claro si aceptaría otro rol institucional o si buscará continuar su carrera como entrenador fuera de España.
El posible regreso de Mourinho también incluiría cambios importantes dentro de la estructura deportiva. Algunos reportes indican que el portugués llegaría con mayor peso en decisiones de fichajes y con la intención de imponer nuevamente una dinámica de control interno y disciplina dentro del vestidor.
Además, trascendió que Toni Kroos podría regresar al club como directivo tras retirarse como jugador en 2024, aunque todavía no existe un cargo definido para el alemán dentro del organigrama madridista.
Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, etapa en la que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Más allá de los títulos, su paso también es recordado por elevar la competitividad del equipo frente al Barcelona de Pep Guardiola y por sentar parte de las bases del grupo que posteriormente conquistó “La Décima”.