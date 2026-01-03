Juárez vence a Pumas en el último amistoso previo al Clausura 2026
Pumas de la UNAM cerró su preparación rumbo al torneo Clausura 2026 con una derrota. El conjunto auriazul perdió 2-1 ante los Bravos de FC Juárez en su último partido amistoso antes del inicio de la Liga MX, encuentro disputado la mañana de este sábado en las instalaciones de La Cantera, en la Ciudad de México.
El partido se jugó a dos tiempos de 45 minutos y dejó ver a un Juárez más efectivo en el arranque. José Luis Rodríguez abrió el marcador apenas al minuto 5 y, dos minutos después, Óscar Estupiñán amplió la ventaja para el equipo fronterizo, que aprovechó sus primeras llegadas para inclinar el encuentro.
Pumas reaccionó en la segunda mitad y logró descontar al minuto 60. Jordan Carrillo, uno de los refuerzos auriazules para el Clausura 2026, marcó su primer gol con el club, una de las notas positivas para el cuerpo técnico en el cierre de la pretemporada.
Más allá del resultado, el encuentro sirvió a Pumas para ajustar piezas y observar a sus nuevas incorporaciones a pocos días del arranque del campeonato. El equipo universitario tendrá todavía un último compromiso de preparación este domingo frente al Atlante, antes de enfocarse de lleno en su debut en la Liga MX.
Para FC Juárez, el duelo representó su quinto y último partido de preparación. Los Bravos regresarán a la frontera para iniciar la semana previa a su debut en el Clausura 2026, programado para el 9 de enero ante Mazatlán FC, en el estadio El Encanto, por la Jornada 1.